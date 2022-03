BBB 22: Arthur Aguiar radicaliza visual e surpreende brothers e sisters da casa

Ator e cantor Arthur Aguiar radicaliza o penteado e novo visual chama atenção na casa do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 16h12

O ator e cantor Arthur Aguiar (33) resolveu inovar o penteado e mudou o look na casa do BBB 22 no início desta nova semana.

Em um dia de cuidar da beleza e da aparência, os brothers e as sisters resolveram inovar e o artista do time Camarote não ficou atrás, chamando a atenção no reality show da TV Globo.

- Eslô solta o verbo e revela que sabe quem será eliminado do BBB 22

O famoso que tem uma legião de fãs que torcem pela vitória dele na atração passou a máquina nos cabelos e adotou um visual com os fios bem curtinhos.

Fora do paredão, Arthur Aguiar é o atual líder do BBB 22. Neste final de semana, o brother mandou a médica Laís (33) direto para a berlinda, que ainda conta com Eliezer (31) e Douglas Silva (33).

Veja o novo penteado do Arthur Aguiar!

(Reprodução/TV Globo)