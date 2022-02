BBB 22: Arthur Aguiar questiona postura de Larissa: ''Não acha que ficou contraditória?''

Após Jogo da Discórdia no BBB 22, Arthur Aguiar foi tirar satisfação com Larissa Tomásia por ter escolhido Natália como alvo na dinâmica

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 11h15

O brother Arthur Aguiar (32) foi tirar satisfação com Larissa Tomásia (25) já na madrugada desta terça-feira, 15.

Após o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 14, o ator questionou a nova participante do reality sobre a postura dela com Natália (23) durante a dinâmica, por ter escolhido a sister como alvo, relembrando o discurso de Larissa ainda quando estava na Casa de Vidro de "bater na mesma pessoa".

Natália foi detonada pelos brothers no Jogo da Discórdia e ainda levou uma baldada de Maria (21) na cabeça, o que gerou polêmica fora do confinamento, com a web pedindo pela expulsão da atriz.

“Quando vocês chegaram, o discurso de vocês, que eu achei maravilhoso, foi: ‘as pessoas estão batendo nas mesmas pessoas'”, disse o marido de Maíra Cardi.

Interrompendo o brother, a pernambucana se explicou: "Eu entendo que essa mesma pessoa é a Natália, só que eu não posso chegar agora da forma como eu cheguei, depois de 30 dias do programa ter começado e já bater de frente com pessoas que eu acho que são fortes aqui e que podem me colocar de cara no paredão”.

“Eu respeito a sua opinião, mas você não acha que ficou contraditória? Porque vocês falaram ontem de bater sempre na mesma pessoa. Tinham 18 pessoas de quem você poderia falar, e você bateu em quem todo mundo tava batendo”, destacou Arthur Aguiar.

“Sim, claro. Mas a partir do momento que nós entramos e decidimos votar na Brunna, já foi uma movimentação. E hoje eu senti que não tinha argumentos suficientes com as meninas que estou convivendo mais, e fui até pela questão de afinidade também, que eu pensei que não iria acontecer”, justificou a blogueira, que recentemente contou os procedimentos estéticos feitos para entrar no programa.

Eles também falaram dos votos de Jade Picon (20) no brother. "Se tu ganhar o Líder, pode mostrar uma atitude diferente. E depois, mais na frente, se ela ganhar o Líder, ver qual vai ser a atitude dela", disse ela.

"Ela vai me botar de novo. Já perguntei isso pra ela. Ela falou 'eu te indiquei porque não quero me indispor com outra pessoa", rebateu ele. "O que eu te garanto é que até o outro Paredão, quando ela veio falar comigo sobre o lance de me cortar... Até ali eu realmente não colocaria ela no Paredão, de jeito nenhum. Agora que ela me botou a segunda vez seguida, eu não sei te dizer. Não quero me comprometer com essa resposta", refletiu.

Ingrid Guimarães defende Natália no BBB 22

Ingrid Guimarães saiu em defesa de Natália após o Jogo da Discórdia e criticou o comportamento dos confinados com a designer de unhas. "Não tem entretenimento que me faça achar legal ver uma mulher levar um balde na cabeça, ser molhada e julgada por tanta gente ao mesmo tempo. Existe um limite entre entretenimento e mau gosto. Não é treta. É crueldade", disse a atriz.

Vale lembrar que Arthur está no quarto paredão do reality, em disputa com Natália e Bárbara (29). Um deles deixará a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira, 15.