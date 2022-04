BBB 22: Arthur Aguiar ganha salgado de personal e provoca Maíra Cardi: ''Padaria segue aberta''

Buscando voltar a sua rotina de alimentação regrada, Arthur Aguiar ganha salgado de sua personal, quebra o processo e brinca com Maíra Cardi

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 21h59

Arthur Aguiar(33) está buscando voltar a sua rotina de alimentação regrada, após vencer o BBB 22, mas sua esposa, Maíra Cardi (38), não está gostando de como está sendo o processo.

Durante o almoço do casal na tarde de hoje, 28, a influenciadora fez questão de mostrar o presente que o ator ganhou da personal trainer

Arthur ganha salgado para o almoço

"Veja bem, produção. Eu estou aqui no meu franguinho com salada, chamei uma personal para me malhar e o que a personal traz? Um joelho (salgado feito normalmente com massa de pão e recheado com presunto e queijo). Ah, minha gente!", mostrou Maíra.

"Esquece! Padaria está aberta, irmão", brincou Arthur, comendo. "Está de sacanagem, aonde eu vou... Não tem mais onde esconder o homem", disse a coach.

"Padaria segue aberta", disse o ator, que relatou ter falado no "BBB" sobre o salgado, que é popular no Rio de Janeiro. "Lembra que eu falei lá dentro que tinha um joelho no Grajaú? Eu amo esse joelho, amo. Por acaso a personal, que é amiga dele (proprietário da loja onde vende), trouxe para mim", contou.