BBB 22: Arthur Aguiar fala sobre sisters: ''Quero que elas fritem''

Arthur Aguiar revelou sua estratégia para não ser alvo das sisters no próximo paredão do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 17h02

No quarto do líder do BBB 22, Arthur Aguiar (33) conversou com Paulo André (23) e Pedro Scooby (33) sobre algumas situações que assistiu durante o período que ficou no Quarto Secreto.

Durante a conversa, o surfista quis saber se o ator ouviu Linn da Quebrada (31), Jessilane Alves (26) e Natália Deodato (22) falando algo importante sobre ele. O artista respondeu que não, mas ressaltou que não vai contar nada para as sisters, para se proteger no jogo.

"Eu quero que elas fritem mesmo. Reta final. Quero que elas não me coloquem no Paredão. Eu não quero ir ao Paredão. Eu nunca falei que eu sou forte, elas que me colocaram no Paredão. Agora eu quero que elas pensem 10 vezes antes de pensar em colocar o Arthur", disparou ele.

Pensando no Jogo da Discórdia

Ainda no Quarto do Líder, Arthur revelou que pretende falar sobre Lina no próximo Jogo da Discórdia, referindo-se ao fato da sister ter reclamado por ele não ter ficado feliz quando ela ganhou a Prova do Líder.

"Eu estava esperando eu voltar para eu ter um argumento. Na segunda-feira tem Jogo da Discórdia. Dependendo do que for, eu vou chamar ela. Agora, que eu voltei, eu vou falar para ela: 'Lina, eu queria te fazer uma pergunta. Eu senti falta de você ficar feliz com a minha volta. Você não me deu parabéns, eu queria entender. Quando aconteceu o contrário, você viu isso como uma coisa negativa. Não tem como você me devolver algo que você viu como negativo. Eu queria entender o que houve'. Isso, para mim, é uma coisa muito óbvia, mano", pontou ele.

Vale lembrar que Arthur voltou do Quarto Secreto na tarde desta quinta-feira, 7. O ator surpreendeu os brothers ao entrar na casa fantasiado de coelho.