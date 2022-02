BBB 22: Arthur Aguiar fala de perseguição e dispara para sister: ''Você tem pé atrás comigo sem eu nunca ter dado motivo''

No quarto do líder Lucas, ator Arthur Aguiar falou de possível perseguição a ele dos outros confinados no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 10h53

O brother Arthur Aguiar (32) desabafou com alguns brothers sobre se sentir perseguido no BBB 22.

O ator conversou com Eslovênia (25) no quarto do líder Lucas (31), que venceu a prova na noite de quinta-feira, 17, e falou sobre a 'rejeição' pelos outros integrantes do reality.

A sister admitiu que já teve dúvidas sobre as atitudes dele no confinamento. "Eu fiquei em duvidam fui até você, esclareci, confiei em seu coração e acabou ali. Não comentei com ninguém. É uma coisa entre eu e você", comentou ela.

"E todas as pessoas que tomaram como verdade? Esse é o meu questionamento. Porque isso me prejudica", disse Arthur Aguiar.

"Se as pessoas aqui constroem situações e pensamentos sobre você e decidem fazer isso, é sobre elas", falou a pernambucana, acrescentando que acredita que os brothers já entraram com a imagem de Arthur de antes, de fora do confinamento, por trair a esposa 16 vezes: "Eu acho que as pessoas já tinham um pensamento pré-formado sobre você. Elas já trouxeram isso lá de fora e por isso não se aproximaram. Pouquíssimas pessoas sentiram quem realmente era Arthur, eu me permiti. Por isso no terceiro dia eu ainda falei: 'P*rra, me surpreendeu'. Porque eu me permiti conhecer o Arthur e não aquele Arthur que conheci pela mídia."

Arthur, então, respondeu: "Concordo totalmente com você. Por isso eu reafirmo que não me deram a oportunidade."



Ainda durante o papo, com Eslô, Lucas e Natália (23), na madrugada desta sexta-feira, 18, Arthur disse que as pessoas não tentaram se aproximar para conhecê-lo de verdade e que fazem fofocas sobre ele.

"É cansativo eu ter que falar para todo mundo, ficar desmentindo toda hora", reclamou ele. Lucas destacou que ele só se tornou alvo após ter criticado o jogo de Rodrigo Mussi (36) e feito a mesma coisa que o segundo eliminado.

"Tudo que acontece vai girar em torno disso ainda. De criticar e depois fazer igual, as pessoas ainda vão relacionar isso a você", avaliou o estudante de medicina. "Eu acho que pouquíssimas pessoas te deram oportunidade e quiseram sentir quem era o Arthur", comentou Eslô.

"As pessoas inventam coisas que eu fiz, isso faz com que outras pessoas se afastem, tenham um pé atrás", analisou o ex-Rebelde.

Lucas já revelou que deve indicar ao paredão, no próximo domingo, 20, um participante que ainda não correu o risco de ser eliminado no programa. "A questão é que as pessoas mais votadas da casa estão no VIP. Então é fato que minha indicação vai movimentar o jogo", falou ele.