BBB 22: Arthur Aguiar explica relacionamento com Jade Picon: "Essa rivalidade é muito mais dela do que minha"

Em conversa na hidromassagem, ator conta à Pedro Scooby: "A história que ela conta para vocês não existiu"

Caras Digital Publicado em 06/03/2022, às 16h40 - Atualizado às 17h17

Hoje é dia de formação de paredão! Na tarde de hoje, 06, Arthur Aguiar (32), conversa com os amigos Gustavo Marsengo (31), Pedro Scooby (33) e Paulo André (23) na hidromassagem.

Entre outras coisas, eles aproveitam para falar sobre jogo e a formação do paredão de hoje. O ator comentou sobre sua rivalidade com Jade Picon (20), que atendeu o Big Fone ontem, 05, foi direto ao paredão e indicou Arthur para acompanhá-la na berlinda: "Mano, essa rivalidade é muito mais dela do que minha. Ela criou um bagulho que nem existe. Vou te falar uma coisa, com certeza absoluta. As colocações dela são todas equivocadas, e quando você sair, você vai ver. Todas. É isso. Por isso que não tenho medo de ir ao Paredão com ela." afirmou ele.



"Não é para ter medo", disse Scooby. "É isso. Quem se contradisse na história o tempo inteiro foi ela", continuou o ator, mas o surfista seguiu discordando: “Acho que, na verdade, existem pontos de vista diferentes". Arthur segue afirmando que tudo foi uma narrativa criada por Jade: "Mas a história que ela conta para vocês não existiu. Posso te garantir com 100% de certeza."



Pedro Scooby não discorda mas também não da razão ao brother: "Eu sei, mas tiveram várias vezes em que eu insisti para vocês conversarem, e vocês não conversaram. Por isso que eu acho que não existe um que contou uma história e o outro contou outra. Os dois contaram a mesma história, mas com pontos de vista diferentes, entendeu?", explicou.



Jade Picon e Arthur Aguiar vivem a expectativa de se enfrentarem no próximo paredão, que terá formação hoje. Vale lembrar, entretanto, que um deles pode ser salvo da berlinda na prova Bate e Volta.