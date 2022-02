BBB 22: Arthur Aguiar explica o motivo de não ter escolhido Tiago Abravanel para a Prova do Líder

Após dizer para Linn da Quebrada e para Jessilane Alves que estava chateado com Arthur, Tiago ouve desculpas do brother

CARAS Digital Publicado em 26/02/2022, às 00h08

Tiago Abravanel (34) conversou com Jessilane (26) e Linn da Quebrada (31) na piscina da casa do BBB 22. O ator desabafou sobre sua relação com Arthur Aguiar (32) e confessou que estava pensando em conversar com ele sobre não ter sido escolhido pelo amigo para a última Prova do Líder.

Há uma hora atrás, na área externa, antes do apresentador Tadeu Schmidt (47) convocar todos de suspresa na sala, Arthur Aguiar explicou o motivo de não ter escolhido o amigo para participar da dinâmica.

O ator disse ter ficado surpreso com a formação das duplas para a prova do líder de ontem: "Nunca imaginei que você ia sobrar, porque você se relaciona com todo mundo tão bem". "O que todo mundo falou é: 'Eu imaginei que você ia com o Arthur'", rebateu Tiago. "Mas você só fez uma prova comigo", lembrou o Arthur. "Mas eu só fiz uma prova com cada um", alfinetou o neto de Silvio Santos.

Tiago disse ainda ter ficado chateado pela exclusão, mas Arthur lembrou que não foi combinado que ambos fariam a prova juntos. O apresentador concordou apesar de não ter sido convencido e o marido de Maíra Cardi pediu desculpas.