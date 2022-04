BBB 22: Arthur Aguiar e Pedro Scooby se desentendem sobre paredão falso: ''Quer brigar? Quer discutir?''

Após prova do líder e formação de mais um paredão, os brothers Arthur Aguiar e Pedro Scooby discutiram sobre o jogo

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 08h04

Os ânimos dos brothers estão à flor da pele na reta final do BBB 22!

Após a formação de mais um paredão na casa mais vigiada do Brasil, que conta com Eliezer (31), Gustavo (31) e Paulo André (23), Arthur Aguiar (33) voltou a questionar os critérios de seus aliados no jogo em não considerarem seu paredão falso.

Na cozinha, na madrugada desta segunda-feira, 18, Arthur afirmou que os confinados estão "confortáveis" com as decisões de voto, que favoreceram apenas 4 deles: Pedro Scooby (33), Gustavo, PA e Douglas Silva (33).

"Não é nada confortável. Nada confortável, mas a gente tinha que achar um critério, irmão. Me fala o que você queria que a gente fizesse. Me fala o que era para ter feito então", rebateu Paulo André. "Um único critério que favorece os quatro? Que loucura. Era para ter feito isso. Não é quem foi no Paredão? Paredão Falso é um Paredão. Todas as vezes que o Tadeu falou, ele contou como um Paredão", respondeu o ator.

"Ele sempre falou essa palavra [Falso]. Eu não sou um seguidor de BBB, irmão. A gente pode ter entendimentos diferentes e acho que o mais maneiro é um respeitar o outro. Cada um tem uma opinião. Como eu respeitei várias suas", comentou Scooby, líder da semana. O marido de Maíra Cardi discordou: "Mas e daí, cara? Não deixa de ser um Paredão."

O surfista, então, comparou: "Esse chinelo é da marca X, mas é um chinelo falso. Ele é um chinelo da marca X? Não, continua sendo um chinelo falso."

"Ridícula a tua comparação. Eu não vou nem discutir com você, nem vale a pena. Você nem viveu o que eu vivi. Nem vale a pena. Só achei muito confortável um critério que favorecia os quatro", disparou Arthur.

Os dois seguiram batendo boca sobre o assunto.

"Do nada tu tá bravo? Tava bem com a gente o dia inteiro", disse Pedro Scooby. "Não estou bravo. É que vocês estão entrando num mérito nada a ver", retrucou Arthur.

"Está olhando para a minha cara bravo. Quer brigar? Tu quer discutir?", disparou o surfista. "Ué, se quiser, a gente discute, pô", sugeriu o ex-Rebelde.

"Está tudo bem. O teu Paredão valeu, então, e está tudo certo", disse Scooby, que acrescentou: "A gente não chegou lá e falou: 'desculpa, vamos seguir do jeito que é bom'. Está tudo certo e vamos embora".

"Então, mas o assunto não voltou?", questionou Arthur. "O DG não estava no Paredão com você?", perguntou Scooby. "Fui eu que levantei o assunto de novo?", indagou o ator. "Você não usou um argumento dentro do negócio [Confessionário] e depois usou outro aqui?", disparou Scooby.

O marido de Maíra Cardi diz que não estava na combinação de votos do penúltimo paredão: "Óbvio. Eu não participei do combinado de vocês"."Quando você chegar lá fora e assistir, você vai ver a minha cara para o Tadeu de como eu não sabia do combinado de vocês. É simples assim", declarou ainda.

"Quando você está nos nossos combinados? Nas nossas conversas? Só dormiu, irmão", alfinetou Scooby. "Então, como você diz que eu sabia. Não foi combinado", voltou a rebater o ator. "Chega, chega, chega. Scooby e Arthur, já foi", pediu DG.

Os brothers continuaram a discussão, e Pedro Scooby criticou: "Todas às vezes que a parada não é do seu jeito não funciona".

Arthur Aguiar e Pedro Scooby se acertam após briga

Após mais de uma hora de discussão, os brothers pediram desculpas pelo atrito. "Nunca na minha vida, nesse Paredão era fazer uma parada para te magoar, sem você ficar sabendo. Não era. Pegou todo mundo de surpresa e achei que tinha resolvido. Por isso me magoou na hora que você falou, falei: 'pô, não passou a parada? Ele se colocou num lugar que está sozinho e todo mundo contra mim'. A gente não está, estamos do seu lado. Tanto que você se beneficiou nesse Paredão com o acordo que a gente teve", disse Scooby. "Sim. Isso eu já sabia", afirmou Arthur Aguiar. "Mas não te beneficiou?", reforçou Scooby. "Sim, mas não falei sobre esse", respondeu o ator. "Eu sei. Já entendi sua opinião. Só estou falando a minha e estou tentando chegar em um consenso. Está resolvido para você?", perguntou o marido de Cintia Dicker. "Acredito que tá. É isso", garantiu Arthur.

"Eu achei que estava resolvido e não tava. Ontem, eu ouvi e fiquei incomodado, mas não falei nada. Aí, eu escutei de novo, me incomodou e resolvi falar", comentou o ex-Rebelde.

"Se em algum momento você me ver falando de Paredão Falso, pode falar: 'discordo de você. Esse Paredão valeu e ponto' e morreu o assunto que te magoou... Vou estar aqui sempre que quiser conversar", avisou o surfista. "Desculpa se eu falei de alguma forma que tu não gostou", pediu Arthur. Os amigos se abraçaram e colocaram um ponto final na treta.