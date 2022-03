BBB 22: Arthur Aguiar e Paulo André arrasam no dueto durante festa e cantam sucesso de 'Rebelde'

Na festa do líder Arthur Aguiar, o ator e o atleta Paulo André entoaram hits famosos e chamaram atenção da web com música de 'Rebelde'

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 07h03

Os brothers soltaram a voz durante a festa do líder Arthur Aguiar (33) na noite de quarta-feira, 23, na casa do BBB 22, que teve como tema "Sambanejo"!

Ao lado de Paulo André (23), o ator cantou músicas famosas, como Casa Revirada, seu feat. com a dupla Matheus e Kauan, Te Assumi Pro Brasil, além de canções conhecidas na voz de Cazuza, Lulu Santos, Péricles, Luan Santana, da banda UM44K.

Os confinados agitaram a web com um dos sucessos da novela brasileira Rebelde, na qual Arthur atuou como Diego. Recordando o trabalho, o brother cantou o sucesso Depois da Chuva junto com P.A.

Na web, os internautas comentaram sobre a performance: "Imagino como deve ter ficado o coração do PA vendo o Arthur cantar música do rebelde KKKKKK FESTA DO REI ARTHUR", "finalmente o arthur ta cantando rebelde, vencemos", "Arthur cantando rebeldes, que momento", "PA e Arthur cantando REBELDES na #FestadoLíder #BBB22 foi a gente que pediu sim!!! ARRASARAM demais!!!".

Confira trechos da performance de Arthur Aguiar e Paulo André:

Porque sei depois da chuvaaaa

sempre vem o Sol

tuuuuudo vai melhorar

só o tempo pode por as coisas no lugar

pra reeeeeeeecomeçar #RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/kwYNDnlhA9 — Big Brother Brasil (@bbb) March 24, 2022

"Tô numa mesa com quatro cadeiras

Aqui já tem três enganados por ela" #RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/wN576E6Hki — Big Brother Brasil (@bbb) March 24, 2022

Veja a reação da web:

imagino como deve ter ficado o coração do pa vendo o arthur cantar música do rebelde KKKKKK

FESTA DO REI ARTHUR #BBB22 — ‘ (@hbituall) March 24, 2022

finalmente o arthur ta cantando rebelde, vencemos — mari (@Iwtbizzle) March 24, 2022

Arthur cantando rebeldes, que momento — leciane (@lecianeveiga) March 24, 2022