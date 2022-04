BBB 22: Arthur Aguiar é eleito o mais falso pelos brothers: ''Nada diferente do programa''

Os eliminados do BBB 22 distribuíram emojis ao longo do 'BBB - A Eliminação', e Arthur Aguiar ganhou o título de mais falso

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 07h20

Os brothers do BBB 22 se reencontraram no BBB - A Eliminação, na noite de quarta-feira, 27, e deram o que falar!

O campeão do realityArthur Aguiar (33) não foi poupado pelos colegas de confinamento durante o programa.

O ator recebeu um troféu com a escrita 'Nota de 3 reais', sendo eleito o mais falso da temporada após emojis distribuídos pelos eliminados no quadro Fogo no Saquinho. Na sequência do ranking, estão Laís (30) e Gustavo (31).

"Isso aqui pra mim não é nada diferente do que todos os jogos da discórdia toda segunda-feira. Tá tudo certo", rebateu o ex-Rebelde, citando os ataques no Jogo da Discórdia. "Acho que o público acompanhou o programa e o resultado tá aí. Não fui eu que escolhi, foi o público", disse ainda.

"Alguém lembra de ter dado uma nota de 3 reais pro Arthur?", questionou Ana Clara Lima (25), que comandava o game com Bruno de Luca (39).

Bárbara (29) e Jessilane (26) assumiram ter dado o emoji para Arthur. "Mas foi fofa minha justificativa", se justificou Bárbara. "Qual foi sua justificativa fofa pra chamar ele de falso?", quis saber a apresentadora.

"Ah, tem que dar pra alguém a placa. Daí eu dei pro Arthur e o Bruno falou 'Então você acha o Arthur falso?' Eu não acho ele falso, só acho que ele não vale nada", disparou a loira.

Maíra Cardi comenta sobre fala de Bárbara para Arthur Aguiar

A mulher de Arthur Aguiar, Maíra Cardi (38), parece não ter gostado do comentário de Bárbara sobre o ator durante o programa. Nas redes sociais, em post na página Gina Indelicada, a empresária fez questão de rebater as palavras da modelo: "24 horas sem dormir e ter educação, classe e paciência para passar por isso não é nada fácil! Tiro meu chapéu para educação do meu marido que eu não faço questão nenhuma de ter a essa hora do campeonato já vencido", disparou Maíra.

Confira o pódio com Arthur Aguiar, Laís e Gustavo: