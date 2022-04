BBB 22: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane Alves formam o 15º paredão; vote em quem deve sair

Décimo quinto paredão é formado por Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane Alves; vote agora em quem você quer fora do reality!

CARAS Digital Publicado em 15/04/2022, às 23h35

O décimo quinto paredão do Big Brother Brasil está formado! Os participantes que vão para a votação popular são: Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33), Eliezer (31), Jessilane Alves (31).

Conforme a dinâmica da semana, a votação começou com as duas indicações do líder Gustavo Marsengo (31) que foi bem sucinto para colocar Jessilane Alves (26) e Eliezer (31), respectivamente, na berlinda.

Pela votação da casa, no confessionário, Arthur Aguiar e Douglas Silva empataram, com três votos cada. Gustavo desempatou, colocando Arthur no paredão. O marido de Maíra Cardi, então, puxou Douglas Silva por contragolpe.

CONFIRA OS VOTOS DO DÉCIMO QUINTO PAREDÃO

Pedro Scooby votou em Arthur

Paulo André votou em Arthur

Douglas Silva votou em Arthur

Jessilane votou em Douglas Silva

Eliezer votou em Douglas Silva

Arthur votou em Douglas Silva

e depois dizem que o gustavo não faz nada né haha o cara desde de ontem já plantou a sementinha que o ultimo paredão do arthur foi com a jade, ele fez OS 3 AMIGOS votarem no arthur com o mesmo argumento #bbb22pic.twitter.com/PFvc8WNm2F — pedrin. (@phcalado1) April 16, 2022

Tô achando que esse paredão vai ficar entre Eli e DG, sei lá. #BBB22 — D I E G O #Pantanal 🐆 (@diegosousw) April 16, 2022

O próximo paredão podiam ir todos, sair todo mundo por empate técnico e acumular o prêmio pro ano que vem. Alô, @boninho#BBB22 — Kadu Badofe ★彡 (@KaduBadofe) April 16, 2022