BBB 22: Arthur Aguiar dorme em dia de reencontro com os brothers: ''Melhor do que ficar recebendo tapinha nas costas''

Insatisfeito em rever os seus antigos companheiros do 'BBB 22' em reencontro, Arthur Aguiar dorme

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 23h53

O reencontro entre os participantes do BBB 22 está no ar! Nesta quinta-feira, 28, eles voltaram a casa mais vigiada do Brasil para o Dia 101.

Arthur Aguiar(33), porém, parece que não ficou muito satisfeito em rever os seus antigos companheiros e foi dormir.

Arthur Aguir dorme em confraternização

O campeão do BBB 22 foi o último a retornar a casa. Quando entrou, foi rebido por aplausos dos brothers mais próximos, mas não foi muito bem visto pelo restante. Apesar disso, o ator cumprimentou um a um e foi parabenizado individualmente.

No gramado, momentos depois, o ator revelou para Tiago Abravanel (34) e Naiara Azevedo (32) já deu tempo de assistir alguns trechos do reality e percebeu muita falsidade. Naiara deu força ao campeão: "Foi isso que eu vim buscar aqui e você conseguiu. Oportunidade".

Ironizando, ele se dirigiu ao Quarto Grunge, subiu no beliche e brincou: "Falaram que eu dormi o programa todo, qual a diferença?"

"Melhor do que ficar lá recebendo tapinha nas costas", disse ao Tiago, que apareceu na porta para ver como o amigo estava.