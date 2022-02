BBB 22: Arthur Aguiar dispara sobre Douglas Silva: "Não assume erro, nem pede desculpas"

Após desentendimento com o brother, Arthur conversa com Paulo André e Pedro Scooby na academia e afirma que acha DG egoísta

Caras Digital Publicado em 20/02/2022, às 17h38

Na tarde de hoje, 20, Arthur Aguiar (32) e Douglas Silva (33), se desentenderam no quarto grunge.

Os brothers conversavam quando Douglas comentou esperar que o anjo da semana, vencido por Arthur Aguiar, não fosse autoimune. Segundo DG, se esse fosse o caso, os votos se concentrariam nele e em Paulo André (23).

Arthur não gostou do comentário do brother mesmo Douglas afirmando que foi uma brincadeira. Arthur disse que Douglas só "pensa nele mesmo". Douglas rebateu e pediu um exemplo de quando foi egoísta dentro da casa. Arthur então, relembrou o momento da semana passada, em que ele seria indicado pela líder e esperava que o brother conversasse com seus aliados, PA e Pedro Scooby (33), para o protegerem do paredão.



Não chegando a uma conclusão, Arthur se retirou do quarto. Mais tarde, na academia enquanto treinava com Paulo André e Pedro Scooby, o ator contou o desentendimento para o surfista e o atleta olímpico. Segundo ele, o problema de DG é "não assumir os erros e não saber pedir desculpas".

Paulo André diz concordar com Arthur. Já Pedro Scooby revelou que já conhecia DG fora da casa, mas não o suficiente para entender esse lado do brother e por isso, sugeriu à Arthur que desse mais tempo para que eles se entendessem.