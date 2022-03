BBB 22: Arthur Aguiar critica brothers por ataques e fala sobre Laís: ''Esquece que está sendo gravado?''

Após Jogo da Discórdia, Arthur Aguiar ficou indignado por ter recebido ataques de brothers e recordou atitude de Laís

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 08h06

Após ter sido o principal alvo do Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 14, Arthur Aguiar (33) desabafou em conversa com brothers no quarto Grunge.

Taxado como o participante mais manipulador no BBB 22, o ator disse que está cansado de receber ataques constantes dos colegas de confinamento em bate-papo com Douglas Silva (33), Pedro Scooby (33) e Paulo André (23).

Na madrugada desta terça-feira, 15, ele comentou que alguns participantes tentam criar histórias a seu respeito e recordou a conversa que teve com Laís (30), criticando a sister por chamá-lo de manipular na edição ao vivo.

"Ela é uma pessoa fora do ao vivo e, no ao vivo, ela é outra. Não só ela, mas hoje eu fiquei chocado com ela", falou o marido de Maíra Cardi, afirmando que se arrependeu de não ter dado o Castigo do Monstro para a médica. "Eu me senti um otário por não ter dado o monstro para ela, eu não dei o monstro para ela porque a gente tinha conversado. Ela se emocionou, disse que me admira muito. Eu expliquei tudo para ela", avaliou.

"Mano, a gente trocou a maior ideia, ela me pediu desculpa, disse: 'Quando sair quero conhecer sua filha, conhecer sua esposa, eu acho você um cara muito legal'...", relembrou o integrante do grupo Camarote.

"... Aí ela voltou no Jogo da Discórdia e falou a mesma coisa, mano? Ela esquece que está sendo gravado? Qual é o problema dela, mano? Que loucura! E ela voltou na mesma tecla: 'É porque você se acha'... Quem falou 'Vamos comigo no Quarto Paredão, então?' Foi ela, não fui eu. Eu falei para ela um fato. Eu bati três vezes no Paredão e voltei. Isso não é sobre o que eu acho, é sobre um fato", declarou ainda o ator.

"Eles vivem numa realidade paralela, mano. E assim... o que acho mais bizarro, é que estou há oito semanas e eles estão fazendo a mesma coisa toda semana: eles inventam situações sobre mim ou distorcem situações. Aí eu vou para vou Paredão e não saio... E eles continuam achando que estão certos?", disparou.

Antes de se deitar para dormir, Arthur disse que está conseguindo usar os ataques para ganhar força na disputa. "Eu sei que tudo isso tem um propósito e, de certa, forma está me fortalecendo, mas, eu como ser humano, dói, mano. Toda segunda eu sento no banquinho, e nego começa falar um monte de merda, mano. E eu fico: 'Caralho, mano, por que nego está falando isso? Da onde surgiu isso?".

Arthur Aguiar revela que ficou chateado com Linn da Quebrada

Em papo com brothers, Arthur Aguiar ainda comentou que ficou chateado com Linn da Quebrada (31): "O que me chateou sobre a Lina, não foi só ela ter falado que sou manipulador e tudo o que ela falou. O que mais me chateou foi quando a Laís falou sobre a conversa que eu estava tendo com a Lina e ela ficou calada. Porque ela tinha que ter falado: 'Não foi nada disso, ele não falou isso'. Porque não falei", disse ele.

"Eu fiquei olhando e falei: 'Lina não falei nada disso'... E ela ficou olhando para minha cara...Loucura!", completou. "E é muito louco, que eles não percebem, mano, que no ao vivo eu quero zero 'lacrar', Se eu quisesse 'lacrar', tinha falado com o Lucas de uma outra forma", concluiu o ator.

Um dos brothers emparedados deixa o reality nesta terça-feira, 15. Pedro Scooby (33) enfrenta Gustavo (31) e Vinicius (23) no oitavo paredão do BBB 22.