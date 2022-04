BBB 22: Arthur Aguiar abre o jogo e revela se será amigo de Jade Picon

Em programa do Multishow, Arthur Aguiar abre o jogo e revela se será amigo de Jade Picon fora do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 08h51

Durante o programa BBB - A Eliminação, exibido pelo Multishow na noite desta quarta-feira, 27, os participantes da edição deste ano se reencontraram e deram o que falar.

Rivais dentro do reality show da TV Globo, Arthur Aguiar (33) e Jade Picon (20) falaram sobre a relação dos dois agora que o jogo terminou e ambos seguem com as suas vidas reais.

"Eu acho que ela [Jade]foi uma das pessoas que contribuíram, com certeza, para o enredo, para história!", confirmou o campeão do programa no canal fechado.

"O jogo acabou. Tudo morreu no jogo, não tem por que ficar estendendo. Não sou uma pessoa de ficar guardando, estendendo...", completou o ator e cantor que foi escolhido pelo público para levar o prêmio milionário da atração.

Dupla da discórdia

Logo depois, a dupla venceu a categoria Prêmio #RedeBBB Discórdia pelo embate que tiveram na casa. "Bora, Arthur! Eu e você receber um prêmio juntos", brincou Jade em referência à famosa frase usada por ela depois de atender ao temido Big Fone do BBB 22.