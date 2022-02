BBB 22: arrependimento, briga e dia difícil para a Líder; confira tudo o que rolou na casa mais vigiada do Brasil

Fique por dentro de tudo que aconteceu na casa do BBB 22, após noite de festa n BBB 22

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 19h54

Após noite de Festa do Líder, com muita pegação, arrependimentos e brigas pairaram sobre a casa mais vigiada do Brasil. Além disso, hoje, 10, foi um dia complicado para a líder.

Está curioso? Então, segue com a gente e fique por dentro do que rolou!

Raio-X dando o que falar

Na manhã desta quinta-feira, 10, Brunna Gonçalves (30) aproveitou o raio-x do BBB22 para falar, mais uma vez, sobre seu incômodo com a constante cantoria dos participantes da casa: "Nossa, queria falar uma coisa aqui que tá me irritando demais. Eu não aguento mais o povo cantando, gente, sério! Meu Deus, é o tempo inteiro cantando, cantando, cantando, cantando. Isso tá me irritando em um grau que vocês não fazem ideia".

Além disso, ainda falou sobre estar com saudades da mulher, Ludmilla, e que está determinada para a prova do líder que acontecerá à noite.

Brunna Gonçalves representando todo o Brasil de novo: “Não aguento mais esse povo cantando, sério. Isso tá me irritando num grau que vocês não fazem ideia”. 🗣🗣🗣 #BBB22pic.twitter.com/TPXUT9uV0d — BCharts #BBB22 (@bchartsnet) February 10, 2022

Repercussão da briga entre Jessi e Douglas

Após a festa do líder desta quarta-feira, 9, Bárbara Heck (29) e Laís Caldas (30) comentaram a discussão que aconteceu no evento entre Jessilane Alves (26) e Douglas Silva (33).

Laís Caldas contou para Bárbara Heck que o ator falou para a professora sobre o Jogo da Discórdia das plaquinhas e comentou que ele reclamou sobre o ocorrido. "Disse que se eles têm uma relação eles não podem se votar, não pode discordar um do outro. Aí ele deixou ela falando sozinha. Aí ela me disse: 'Laís, eu não admito que ninguém me deixe falando sozinha. Eu fiquei chateada por ele ter me deixando falando sozinha pela segunda vez. A primeira vez que fomos conversar...", contou a médica.

Indignada com a situação, a modelo logo criticou o comportamento de Douglas Silva. "Ele se acha o rei da razão, né? Desculpa", declarou a loira.

Em outro momento, no corredor, Jessilane Alves desabafou para Tiago Abravanel (34) sobre o mesmo assunto: "agora, ele (Douglas Silva) fica toda hora vindo para cima de mim porque ele me ajudou, porque ele estava próximo a mim e eu não devia ter feito isso..." "Aí veio jogar na minha cara a Prova do Anjo, que eu eliminei ele da prova. No final, ainda virou as costas e me deixou falando sozinha", completou a professora.

Dia difícil para a líder

Hoje foi dia de limpeza no BBB 22! Após noite de festa, Jade Picon (20) ignorou os avisos de manutenção interna, continuou no quarto do líder e acabou sendo punida, perdendo 50 estalecas. "Será que fizeram essa manutenção só para acordar a gente?", questionou a influenciadora aos brothers.

Depois, na sala de estar, tomou bronca da produção por não usar o colar do líder no pescoço e por deixar a chave do quarto pendurada do lado de fora da porta. Constrangida, se dirigiu à despensa, onde pegou o colar e colocou no pescoço.

Se arrepedeu

Durante a festa a Festa do Líder, o clima entre Natália Deodato (22) e Eliezer (31) esquentou no Quarto Grunge. Hoje, a sister comentou sobre o ocorrido com Jessilane Alves. Segundo ela, nada passou de uma brincadeira, mas foi o suficiente para gerar uma ressaca moral. "Ai, cara, o que aconteceu ontem? eu estou me sentindo mal, você acredita? Estou me sentindo super mal. Primeiro: estou mal pela situação. Na hora, eu levei bem na zoeira. [...] Hoje eu parei para racionar, porque até então eu não tinha raciocinado, não. Estou bem agoniadinha. Estou me sentindo ridícula".

Discussão por concha de feijão

Douglas Silva, Paulo André (23) e Pedro Scooby (33) se juntaram na cozinha da xepa para almoçarem juntos, no começo da tarde. Depois ver o atleta largar a concha do feijão na bancada, Douglas chamou a atenção do brother: "P*rra, P.A., a concha tu jogou do lado de fora [da panela], em cima da bancada". "O que é que tem? Sempre fica ali, no almoço", respondeu o atleta olímpico. O ator retrucou: "Tô te ensinando que é errado, só pra te avisar. Ali passa o pano, depois volta pra panela de feijão..."

Eles bateram boca e Pedro Scooby também entrou na discussão: "Só escuta, irmão", pediu. Paulo André, no entanto, rebateu o surfista: "Você é assim também! Eu entendi já. Eu falei que vou fazer o que você falou. Só falei que toda vez... C*ralho, tu começa, hein, Scooby?". "Teimosão!", apontou o surfista.