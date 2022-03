BBB 22: Apresentador Tadeu Schmidt faz post parabenizando Anitta pelo #1 Global no Spotify

Tadeu Schmidt parabeniza cantora pelo top 1 nos charts do Spotify e relembra encontro no Fantástico

O Brasil conseguiu! Pela primeira vez na história, uma cantora brasileira atingiu o topo do ranking das músicas mais ouvidas no Spotify Global.

A canção em espanhol "Envolver" atingiu o topo das paradas com mais de 6 milhões de reproduções diárias. Anitta (28) já fez um vídeo agradecendo aos fãs e comemorando o feito atingido, mas a chuva de 'parabéns' dos famosos não para.

Tadeu Schmidt (47), apresentador do Big Brother também registrou seus parabéns à cantora. Eles já tinham se encontrado outas vezes antes, quando Tadeu era apresentador do programa dominical 'Fantástico'. A foto escolhida foi de um dos programas lançado em 2017, ano em que Anitta recebeu muitos prêmios e multiplicou seus seguidores nas redes sociais e falava justamente dos seus planos sobre sua carreira internacional e como conquistar o mercado global.

Antes da música ter alcançado o #1 global o apresentador já estava na torcida para que isso acontecesse. Ele tinha postado em suas redes sociais um vídeo em que declarou estar ouvindo 'Envolver' várias vezes durante o dia para aumentar o número de reproduções da música: "Estou aqui chegando no trabalho, mas antes de me mergulhar nos trabalhos eu vou fazer aquilo que eu fiz hoje várias vezes, vou repetir mais algumas vezes, vou ouvir a única música que eu ouvi hoje...Aliás, é a única música que eu vou ouvir até chegar no número 1 do mundo! Vamo Anitta! Envolver!" disse ele.



🎥 | Tadeu Schmidt está ouvindo “Envolver” no Spotify e disse que está torcendo muito pra Anitta ser a número #1 do mundo! ❤️ pic.twitter.com/oSSLGx39gP — Acesso Anitters (@acessoanitters) March 24, 2022