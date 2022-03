BBB 22: Após a visita do Dummy, Laís especula volta de Jade Picon: ''Estou te esperando''

Lais continua achando que Jade Picon voltará para a casa do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 15h09

Na tarde desta quinta-feira, 10, um Dummy visitou a casa do BBB 22 para trollar os participantes do reality show.

Após a visita, Laís Caldas (30) e Eslovênia Marques (25) seguiram especulando a possibilidade de Jade Picon (20), a sétima eliminada do programa, voltar de um paredão falso.

"Pode ser que eles fizeram isso só para despistar a gente", disse a modelo. "Total", concordou a médica. "Porque ninguém espera mais que ela venha agora", acrescentou a paraibana.

Laís, então, afirmou que a produção mandou o Dummy para despistar a volta da influenciadora digital. "É porque hoje é um dia comum de voltar. Então, talvez eles estejam fazendo isso para a gente meio que esquecer", comentou ela. "Porque eles não fizeram isso com o Rodrigo", relembrou a estudante de Marketing, se referindo que eles também acharam que se tratava de um paredão falso.

"Eles sabem que a gente está com isso na cabeça", comentou Eliezer, apostando que a entrada foi uma forma de despistá-los. "Vai entrar aqui e vai fazer o rolê acontecer", completou o designer. "As esperanças nunca morrem e nunca vão morrer. Só se for domingo. Domingo, tem como mais não, minha gente", opinou Eslovênia.

"Eu acho que fica até mais interessante se ela vir a decisão da Prova do Líder de fora, que aí ela vai entender a estratégia", afirmou o fluminense. "Com certeza. É isso, gente, vamos esperar. Estou te esperando, amiguinha!", avisou Laís.

A trollagem

A produção mandou os participantes do BBB 22 irem para a sala da casaos brothers ficaram assustados com o pedido e imaginaram que poderia ser uma prova do Líder surpresa, já que nas últimas edições, quando se tinha um paredão falso, a volta do brother era uma surpresa e não tinha a convocação à sala como fizeram. Em seguida, a TV da sala liga é começa a mostrar a àrea externa da casa. De repente, um Dummy abre a porta por onde os participantes entraram pela primeira vez no reality.