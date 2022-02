BBB 22: Após 'tapa' na testa, Maria pede perdão a Arthur Aguiar

Ao voltar do paredão, Arthur Aguiar resolveu questões com Maria ao trocarem pedidos de desculpas

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 07h08

Após o paredão desta terça-feira, 08, Maria (21) resolveu se entender com Arthur Aguiar (32) que estava na berlinda com Naiara Azevedo (32) e Douglas Silva (33).

Na área externa da casa, os brothers conversaram sobre os últimos desentendimentos que tiveram dentro do reality.

Depois de comentarem as questões mal resolvidas entre eles, os atores do grupo Camarote trocaram pedidos de desculpas.

"Só para concluir, se você se sentiu desrespeitada, eu te peço desculpas. Não foi minha intenção te desrespeitar. Eu só não queria ser falso, não queria ser desleal comigo, não ser verdadeiro comigo... Se você se sentiu ofendida, te peço desculpas", declarou Arthur Aguiar.

Maria aceitou o pedido e também se retratou: "Eu me equivoquei demais. O nível que eu cheguei ontem, eu não me orgulho. Eu saí muito alterada. Eu realmente não me coloquei no seu lugar. Te peço perdão. Pelas atitudes que eu tive."

Maria dá um 'tapa' em Arthur Aguiar

No Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 07, Maria acabou sendo um pouco agressiva ao colocar uma placa na testa de Arthur Aguiar.

A atitude nervosa da sister foi vista de forma negativa pelos internautas e até pela apresentadora Sonia Abrão (58), que pediu uma punição para a atriz.