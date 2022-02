BBB 22: Após sonho, brothers preveem a mesma permanência do Paredão

Prevendo a mesma permanência do Paredão, brothers têm o mesmo sonho

Sonhos iguais no BBB 22. Após contar que havia sonhado com sua permanência ao Tiago Abravanel(34), Arthur Aguiar(32) é surpreendido por Eslôvenia Marques(25). Sister lhe diz que teve o mesmo sonho.

Onde tudo começou

No banheiro, de manhã, Arthur Aguiar contou ao Tiago Abravanel que sonhou com sua permanência na casa: “ontem eu tive um sonho, né. Eu tinha pedido uma resposta. ‘Preciso de uma palavra, qualquer coisa’. E aí, eu tava numa situação e tal, aqui dentro, e é como se eu tivesse recebido um bilhete, assim. E aí esse bilhete que eu recebi aqui, no sonho”. "sabe quando você tá dormindo, mas não tá dormindo, eu escutei tipo assim: ‘Fica tranquilo, você fica’. E daí eu falei: ‘Oi?’ E pode ser que eu esteja me tendenciando, pode ser, sim, que eu esteja criando uma parada que não existe porque eu quero ficar. Mas foi muito louco a maneira que foi”, completou o ator.

Sonhos iguais?

Mais tarde, indo até Arthur Aguiar, Eslovênia Marques disse que sonhou que ele iria ficar: "sonhei contigo, que tu ficava, juro, eu lembrei agora, sonhei até agora há pouco. Eu lembro a tua reação comigo e Vyni (Vinicius). Pode ser que não aconteça, mas eu sonhei."

Na área externa, Eslovênia Marques contou para Linn da Quebrada, Bárbara Heck, Naiara Azevedo e Jessilane Alves, que sonhou com o paredão desta noite. A modelo afirmou que em seu sonho, o emparedado Arthur Aguiar, não era eliminado: "Eu sonhei com o paredão, sonhei agorinha". "Eu sonhei agora que o Arthur ficava, até contei para ele", completou.