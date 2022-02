BBB 22: Após ser eliminada, Brunna Gonçalves admite que foi planta no reality

Bem-humorada, Brunna Gonçalves reconhece que foi planta no BBB 22 e revela para quem vai sua torcida

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 13h13

Fim de jogo para Brunna Gonçalves (30)! A participante foi eliminada do BBB 22 na última terça-feira, 22, com 76,18% dos votos.

Sempre bem-humorada, é claro que a dançarina decidiu dar as caras nas redes sociais nesta quarta-feira, 23.

Em seu Instagram, ela publicou um registro feito no Projac e acabou admitindo que foi planta durante seu tempo no reality.

“A vida da ex-BBB (e planta) não é fácil, ein?”, brincou no começo da legenda. “Estou aqui na correria cumprindo a agenda de gravações pós programa e já volto aqui pra falar com vocês!”.

“Eu estou feliz demais e muito agradecida com tanto carinho que eu estou recebendo (e amando os memes). Vocês são demais! Mil vezes obrigada!”, agradeceu a esposa de Ludmilla (26) ao final.

Em entrevista para a TV Globo, a influenciadora digital contou o que faria diferente no programa: “Me forçaria a me expressar mais, a falar sobre o jogo, sobre as pessoas”.

Ela chegou a relembrar que, em determinados momentos, ser planta era sua intenção. “Nas primeiras semanas, era uma estratégia minha dar um passo atrás para analisar e não ir com sede porque eu ainda não entendia do jogo. Eu não sabia como era jogar. Inicialmente, eu fui com essa estratégia de ficar mais na minha. Só que eu demorei um tempo para acordar e, quando eu quis despertar, foi tarde demais”, admitiu.

O BBB vem ressaltando cada vez mais a ‘cultura do cancelamento’. Esse era um medo de Brunna. “É um medo de todo mundo que está lá dentro, não só meu. Por eu já ter uma carreira, por ser casada com uma pessoa famosa... Tudo isso pesa. Não é só a Brunna, tem muita coisa por trás. Tudo que eu fazia eu pensava mil vezes com medo de como iria refletir aqui fora”, pontuou.

Apesar de estar torcendo para Eslô (25), Vyni (24), Eli (32) e Laís (30) -seus amigos no confinamento-, ela acha que a grande vencedora da edição será Lina (31).

Confira a foto de Brunna Gonçalves no Projac após ser eliminada do BBB 22: