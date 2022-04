BBB 22: Após se provocarem durante o Dia 101 do programa, Jade Picon e Paulo André acabam dando selinho

Felizes pelo reencotro, Jade Picon e Paulo André trocaram selinho, se abraçaram e fizeram "joguinhos" provocativos

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 00h53

A eliminação de Jade Picon (20) no BBB 22 trouxe muita incerteza sobre a continuidade de seu relacionamento com Paulo André (23), mas a provocação entre os dois durante o retorno dos brothers a casa mais vigiada do Brasil, troxe esperança aos fãs do casal.

Felizes pelo reencotro, os dois trocaram selinho, se abraçaram e continuaram com os "joguinhos" provocativos que faziam durante a participação deles durante a temporada. "Tava doido pra fazer isso", brincou P.A.

Jade fala sobre o relacionamento

No Quarto Lollipop com o ex-integrantes de lá, Tadeu Schmidt(47) questinou Jade Picon sobre o a continuidade de seu relacionamento com o atleta.

"Antes de qualquer coisa, ele é um amigo que fez meus dias aqui dentro serem muito leves e divertidos, mas vamos ver qual vai ser o desenrolar da história [..] É que nem eu falei pra ele na primeira festa: 'Tá com pressa?' 'Não' (imitando o brother). 'Nem eu'", disse a ex-sister, deixando o relacionamento em aberto.

Vez de P.A dar sua declaração

Depois de deixar o Lollipop, Tadeu Schmidt foi ao Quarto Grunge e fez a mesma pergunta para Paulo André.

"Foi legal reencontrar ela. Um beijinho e tal... Uma resenha [...] É ainda difícil falar sobre (o nosso relacionamento). Queria organizar tudo sobre mim primeiro para depois decidir o que a gente vai fazer".