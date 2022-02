BBB 22: Após saída de Naiara Azevedo, brothers fazem 'velório' de Tiago Abravanel e web se diverte: ''A Flay tá diferente''

Cantor e ator Tiago Abravanel chorou e foi consolado pelos brothers após eliminação de Naiara Azevedo e virou piada nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 10h13 - Atualizado às 10h49

O ator Tiago Abravanel (34) ficou bem comovido com a eliminação de Naiara Azevedo(32) do BBB 22.

A cantora deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite de terça-feira, 8, com 57,77% dos votos em disputa contra Arthur Aguiar (32) e Douglas Silva (33).

Amigos fora do confinamento, o neto de Silvio Santos foi criticado pelo comportamento com a sister durante o jogo. Ele chorou com a saída da sertaneja e foi consolado pelos brothers na área externa. O momento, que era para ser bonito, viralizou e acabou virando piada na internet.

Os internautas compararam Tiago Abravanel com Flay(27), no BBB20. "Me poupe que o abravaneto agora vai ficar fazendo papel de viúva da Naiara sendo que ele tratou ela que nem um lixo o programa inteiro", disparou um telespectador. "E temos o primeiro velório da edição. A Flay está diferente", brincou outro. "O Tiago cago* pra Naiara o jogo inteiro aí chega agora e tá assim, me poupe", comentou mais um.

Em participação no Mais Você, na manhã desta quarta-feira, 9, Naiara comentou sobre Tiago: “Continuo achando péssimo o que ele fez. Somos duas pessoas diferentes, pois eu nunca faria isso com ele”.

Veja os memes que fizeram com o momento de Tiago Abravanel:







View this post on Instagram A post shared by Gina Indelicada - BBB22 (@ginaindelicada)

E temos o primeiro velório da edição. A Flay está diferente #BBB22pic.twitter.com/MVjJNY5oob — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) February 9, 2022

lembrando de quando o BBB20 virou um velório pic.twitter.com/rh2OzpLwwP — UpdateChart #BBB22 (@updatechartuc) February 6, 2022