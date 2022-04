BBB 22: Após reencontro, Laís Caldas e Bárbara Heck trocam declarações nas redes

Laís Caldas e Bárbara Heck se encontram pela primeira vez após deixarem o BBB 22

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 10h38

No dia 16 de fevereiro, Bárbara Heck (29) deixou o BBB 22 e no dia 23 de março, Laís Caldas (30) foi eliminada.

Dentro da casa, as duas eram quase que inseparáveis. Mas, isso não aconteceu -logo de cara- aqui fora.

Portanto, a web se animou demais no último final de semana com o reencontro entre as sisters durante o Carnaval no Rio de Janeiro.

O que deixou os fãs ainda mais felizes foi a troca de declarações que rolou entre elas no último domingo, 24.

A médica publicou, no Instagram, uma foto ao lado da modelo e escreveu: “Veio aí o reencontro Baís que eu e vocês tanto esperaram! Amo tu, amiga”.

“Te amo, meu bombonzinho”, comentou a loira na postagem.

Não demorou para que Tadeu Schmidt (47) deixasse um recadinho para a dupla. “Viva, Baís”, celebrou o apresentador.

Confira a foto do reencontro entre Laís Caldas e Bárbara Heck:

