BBB 22: Após protagonizar brigas na festa, Natália desabafa: ''Me sentindo um pouco mal''

Um dia depois dos acontecimentos tensos, Natália refletiu sobre seu comportamento na última festa da casa

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 10h26

A última festa no BBB 22 deu o que falar para Natália Deodato (22).

Além de ter protagonizado uma briga tensa com Linn da Quebrada (31), a designer de unhas ainda teve um atenção inédito da produção para parar de beber.

Nesta sexta-feira, 18, logo ao acordar, a sister refletiu sobre os episódios e comentou estar se sentindo mal com os últimos acontecimentos.

"Estou mais ou menos. Estou me sentindo um pouco mal por não estar conseguindo segurar as minhas descargas emocionais, sabe? Eu fiz uma comparação ontem que eu acho até incorreta falando sobre lá fora: 'Ah, porque lá fora eu não sou assim, não acontece isso'. Lá fora a gente não tem esse estresse todo que a gente tem aqui, essa intensidade, essa tensão", comentou.

"Aqui, é todo dia. E, se você deixar, a tensão vem", disse Douglas Silva (33). "E outra coisa também, você ter que conviver ali todos os dias com as mesmas pessoas. Você não tem válvulas de escapes que lá fora você tem", falou ela.

Natália se mostrou chateada: "Fiquei muito triste comigo". "Acho que você tem o direito, mas, não precisa ficar triste com você, porque é isso. Uma loucura", falou o ator.

Natália e Linn da Quebrada têm briga tensa

Na última festa do líder do BBB 22, Natália e Linn da Quebrada protagonizaram uma briga com berros e lágrimas.

O desentendimento começou antes mesmo da festa, quando a designer de unhas começou a ter ciúmes de Jessilane Alves (26) com a cantora.