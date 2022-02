BBB 22: Após perder a gravação do Raio-X, Gustavo é penalizado e perde 500 estalecas

Brother não acorda no horário limite para gravação do compromisso diário e é multado pela produção

Caras Digital Publicado em 24/02/2022, às 15h44

Depois da festa do Líder de ontem, 23, e preocupados com a disputa de uma nova liderança hoje, 24, os brothers aproveitam para descansarem.

Mesmo cansados, eles estão cientes que existem compromissos diários que devem ser realizados. Um deles é o Raio-X. Os brothers tem um tempo limite para cumprimento dessa tarefa e caso ela nao seja realizada, eles podem ser penalizados.

Confira qual foi a punição de Gustavo Marsengo no BBB



Foi o que aconteceu com Gustavo Marsengo (31), nesta manhã. Ele não acordou para a tarefa diária e foi punido pela produção do reality em 500 estalecas, um alto valor, já que essa é considerada uma punição gravíssima. Enquanto os demais estavam na fila para gravação do Raio-X, Gustavo estava dormindo no quarto Lollipop. O líder da semana, Lucas Bissoli (31), foi o último a entrar no confessionário.



Ao final do tempo limite para tarefa, o Big Boss (diretor do programa), foi fazer o aviso do descumprimeto da tarefa, fazendo com que o bacharel em direito acordasse assustado: "Atenção Gustavo, o senhor não fez o Raio-X. Punição gravíssima: menos 500 estalecas". disse ele no alto falante da casa.



"Achei que ainda dava tempo", lamentou o brother após receber a punição.