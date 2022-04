BBB 22: Após paredão falso, Arthur solta os cachorros contra Gustavo

Após paredão falso, Arthur ouve conversas no quarto secreto e critica Gustavo no BBB 22

Na noite desta terça-feira, 5, aconteceu um paredão falso na casa do BBB 22, fazendo com que o mais votado pelo público saísse só de mentirinha do programa.

Escolhido pelos telespectadores que acompanham o reality show da TV Globo, Arthur Aguiar (33) está em um quarto secreto assistindo tudo o que rola dentro do confinamento mais vigiado do país.

Entre algumas conversas que já ouviu dos participantes da atração, o ator e cantor se decepcionou com alguns colegas, caso de Gustavo (31).

Surpresa na casa

"É, Gustavo, tu vai ter uma surpresa quando eu voltar. Tu acha que eu saí mesmo...", comentou o famoso do time Camarote. "Tu é o único que sentiu o golpe, PA", acrescentou ele citando o esportista Paulo André (23).