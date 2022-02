BBB 22: Após Lucas vencer a Prova do Líder, Brunna Gonçalves revela voto em brother

Dançarina Brunna Gonçalves especulou indicação do líder Lucas Bissoli para o paredão e declarou em quem irá votar

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 08h12

A dançarina Brunna Gonçalves (30) já está pensando na formação do paredão no próximo domingo, 20, no BBB 22!

Após a Prova do Líder, que teve Lucas Bissoli (31) como vencedor na noite de quinta-feira, 17, sendo o primeiro participante do grupo Pipoca a conquistar a liderança,

a esposa de Ludmilla (26), Larissa (25) e Vinicius (23) conversaram sobre jogo no quarto Lollipop. A sister especulou quem Lucas deve mandar ao paredão e também já declarou seu voto na berlinda.

Brunna sugere o voto do líder: "Pode ser eu, pode ser Tiago...". Na sequência, Larissa disse: "Pode ser eu". "O Lucas?", questionou a bailarina.

"O Lucas pode ser eu, Tiago... pode ser Jade. Porque a Jade ia indicá-lo. E eu votei nele já e ele sabe também", continuou falando.

A pernambucana perguntou sobre o alvo do resto da casa. "Será que a casa vai em quem?". "Gustavo", respondeu a sister Brunna Gonçalves,

Mas Larissa ponderou: "Tem os meninos", disse ela, que acrescentou: "Acho que Gustavo não vai não, para o paredão". Brunna, então, disparou: "Vamos ver quem vota em Gustavo: Eu voto, se ele não pega imunidade, meu voto é dele’’.

Vale lembrar que logo na primeira festa que participou, Gustavo revelou para Lucas que Brunna e Jessilane são vistas como 'plantas' fora do confinamento.

Entenda a dinâmica da semana no BBB 22

Tadeu Schmidt (47) revelou como será a dinâmica da semana no BBB 22. Nesta sexta-feira, 18, o Big Fone tocará ao vivo e quem atender indicará um brother direto ao paredão. No sábado, tem Prova do Anjo, e domingo, acontece a formação do paredão triplo, que terá indicação do líder, e os brothers se dividirão em três grupos, em que cada um indica um participante dos outros grupos, em consenso. Ainda terá prova Bate e Volta.