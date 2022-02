BBB 22: Após Jogo da Discórdia, Vinicius desabafa sobre atitude de Eliezer: ''Me senti exposto''

Durante a madrugada, Vinicius reclamou da atitude de Eliezer após fala de Gustavo sobre ele durante o Jogo da Discórdia no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 07h18

Após o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 21, no BBB 22, Vinícius (23) resolveu tirar satisfação comEliezer (31).

Durante a madrugada desta terça-feira, 22, o cearense comentou sobre ter sido apontado por Gustavo (31) durante a dinâmica como "alguém que se esconde por trás das amizades". Ele também reclamou da atitude de Eliezer em protegê-lo do advogado.

"Eu queria pegar o que o Gustavo falou no jogo da discórdia e refletir a respeito. Eu já tinha pensado nisso mais cedo. Depois, eu queria ter ido falar com ele, mas eu não tive a oportunidade, porque, logo depois que acabou, você já foi nele falar sobre o colar que ele me deu", desabafou o brother.

"Sim, mas eu te falei o motivo", explicou o designer. "Eu sei, mas isso é uma coisa que eu queria ter resolvido sozinho", disse o bacharel em direito.

Eliezer, então, pediu desculpas, e Vinicius avaliou: "Não precisa pedir desculpas, de verdade. Foi só uma coisa que me constrangeu lá na hora [...] Seria a mesma coisa se eu tivesse numa conversa falando de você, e você tivesse junto. O que você falou era basicamente o que eu ia falar, mas, eu queria ter tido um tempo pra amadurecer mais essa ideia e ir falar com ele".

"E você falou na frente de todo mundo, na frente até de pessoa da qual não me sinto a vontade de estar falando essas coisas. E acabou que vocês dois começaram a conversar sobre mim só que eu estava lá assim... 'O assunto está aqui'. O cara acabou de falar que eu me escondo através de relações e já tem alguém falando com ele por mim. Não foi o fato de ser você, porque você talvez seja a única pessoa que eu confio nessa casa... Mas era porque eu queria ter tido primeiramente esse momento só comigo para refletir e pensar para depois chegar nele".

"Era algo que eu queria ter tratado diretamente com ele ou, pelo menos, com você e com ele. Tanto que teve uma hora que eu até chamei vocês pra conversarmos, já que você tava participando, mas vocês não perceberam", acrescentou Vyni.

"Fiquei me sentindo um pouco constrangido com a situação inteira. Com outras pessoas participando de algo que, em tese, deveria ser meu. Claro que você poderia ter entrado na conversa, eu lhe permito isso sempre", comentou ainda o brother.

"Tanto que teve alguns momentos que eu estava tentando interromper a conversa porque eu me senti um pouco exposto na frente das pessoas. Tanto que Pedro já engatou no mesmo assunto... Não por causa do Pedro, mas por causa do DG, pois não me sinto a vontade falando sobre mim na presença dele", continuou.

"Eu entendo, não vou entrar nesse mérito com você porque temos percepções diferentes", concluiu Eliezer.

Gustavo, que foi o brother que mais recebeu plaquinhas de "não ganha de jeito nenhum" durante o Jogo da Discórdia, enfrenta Brunna Gonçalves (30) e Paulo André (23) no quinto paredão do programa. Um deles será eliminado na noite desta terça-feira, 22.