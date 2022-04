BBB 22: Após Jogo da Discórdia, Natália cai no choro e é consolada por Linn da Quebrada

Mineira chora por não conseguir se expressar da maneira que espera: "Tenho dificuldade de falar o que sinto"

Caras Digital Publicado em 05/04/2022, às 11h17 - Atualizado às 13h25

A madrugada de ontem rendeu muito chororô e debate depois do Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 4.

Depois do programa ao vivo, Natália Deodato (22) estava no quarto Lollipop e aproveitou para desabafar com Linn da Quebrada (31).

Segundo ela, sua frustração se limita única e exclusivamente a si própria. A mineira acredita que apesar de ter sonhado muito com a oportunidade de estar na casa mais vigiada do país, ela tem se decepcionado com sua falta de clareza ao se expressar.

"Eu não tô chateada com nada do que foi falado. Até dou razão (...) Eu estou brava comigo e estou me sentindo decepcionada. Eu sonhei tanto em estar aqui, eu quis tanto estar aqui, eu lutei tanto para estar aqui e quando eu consigo eu fico mal por não conseguir me controlar. Eu sei que tenho dificuldade de falr o que eu sinto, mas quando eu solto parece que eu solto de uma forma estrondosa e saio arrebentando tudo o que está na minha frente. Eu estou me sentindo frustrada comigo, não com as pessoas... Eu tento, eu tento, eu juro que eu tento. É muito difícil aguentar as coisas", desabafou ela em meio as lágrimas.

Lina levanta da cama e vai em direção a amiga para abraçá-la: "Vem deitar aqui no meu colinho. Eu sei, mulher. Não é fácil, não. Vamos ser generosas com a gente.", aconselha ela.

Inconsolável, Natália rebate: "Generosa em que? Me fala um coisa de bom. Não tem nada de bom. É só briga, briga, briga. Erro, erro, erro. Me fala o que mais eu faço?", diz ela chorando.