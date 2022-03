BBB 22: Após Jogo da Discórdia, Lina critica postura de Arthur Aguiar com Laís: "Tirando ela de louca"

Em conversa com Eslovênia, Lina deu sua opinião sobre Arthur Aguiar no Jogo da Discórdia

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 09h19

Após o Jogo da Discórdia na noite da última segunda-feira, 21, a participante Linn da Quebrada (31) comentou sobre Arthur Aguiar (33) durante os programas ao vivo.

Em conversa com Eslovênia (25) no quarto lollipop, Lina comentou sobre a postura de Arthur com Laís (30) no Jogo da Discórdia.

"Incomoda a mim quando ele fica falando essas coisas em relação à ela, porque eu acho isso muito chato. Parece que tá tirando ela de louca, no sentido de 'ah porque você é descontrolada', 'ah porque quando chega no ao vivo você se transforma... ou quando ele trouxa da última vez 'porque você chora lá fora e se transforma no ao vivo', acho que isso não é legal", começou Lina.

Em seguida, a atriz e cantora que já contracenou com Arthur Aguiar anteriormente continua: "Fala que ela fica criando coisas, não acho legal ficar trazendo dessa forma", contou.

