BBB 22: Após indicação, Jade Picon fala para Arthur Aguiar: ''Você não foi e não é uma prioridade minha no jogo''

Líder da semana, Jade Picon explicou motivo de indicar Arthur Aguiar novamente ao paredão no BBB 22 e ator confrontou a influenciadora

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 07h11

Mais um paredão formado no BBB 22!

Na noite de domingo, 13, Arthur Aguiar (32) foi indicado novamente pela líder da semana, Jade Picon (20), e disputa a preferência do público com Natália (22) e Bárbara (29) no quarto paredão do reality.

A designer de unhas foi a mais votada pela casa no confessionário, com seis votos. Ela e Arthur tiveram o direito de puxar alguém no contragolpe e escolheram Laís (30) e Bárbara, respectivamente, mas a médica escapou pela prova bate e volta.

Após o paredão formado, o ator conversava na sala da casa mais vigiada do Brasil com Lucas Bissoli e a influenciadora foi até ele para falar sobre a indicação.

"Espero que você entenda ou não, mas foi o que eu expliquei sobre votar em outra pessoa", disse ela.

"É uma escolha sua mesmo, você tem todo o direito. Só que você falou para mim que precisava de respostas. Você me indicou, eu fui, eu voltei e você teve sua resposta", respondeu ele.

"Eu falei de uma segunda chance e em nenhum momento você veio conversar comigo. A primeira vez que você veio foi para falar que me vetaria da Prova do Líder", continuou o brother. Jade, então, perguntou: "E você veio conversar comigo?".

Arthur Aguiar rebateu: "Mas eu não fiz nada para você. O que eu fiz, eu te pedi desculpas. Se você quiser conversar, eu estou aberto".

"É que não entendi em que momento do jogo eu deixei claro para você que você era uma prioridade minha. Você não foi e não é uma prioridade minha no jogo. Você falou que eu era uma prioridade sua, mas você não é. Rolou uma falha de expectativa", disparou a líder.