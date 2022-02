BBB 22: Após formação do paredão, Pedro Scooby fala em desistir do reality: ''Minhas malas já estão prontas''

Surfista Pedro Scooby ameaçou abandonar o BBB 22 após votação conturbada na formação do quinto paredão do programa

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 07h20

O surfista Pedro Scooby (33) ficou bem abalado na madrugada desta segunda-feira, 21, após a formação do paredão no BBB 22.

Revoltado com o amigo Paulo André (23) na zona de risco, o atleta pensou em desistir do reality da TV Globo.

“Só funciona com a gente essa falsidade. Ficaram botando na cabeça da gente que agora estamos unidos, todo mundo unido. Unido é o car****! Primeira oportunidade que tiveram de bater na gente, tá aí, P.A. De repente vai embora", disparou ele.

"Não vai, não", disse Arthur Aguiar (32). "Que união é essa?", perguntou o ex de Luana Piovani. O ator continuou: "A Jessi, a Lina e a Natália escolheram ele. E aí o Tiago foi voto vencido. Igual eu fui voto vencido aqui, entendeu?".

Triste com o amigo no paredão, ele ameaçou deixar o confinamento. “Se amanhã eu resolver, minhas malas já estão prontas".

Arthur tentou tranquilizar o colega. “Está mais calmo? Você está certo. Essa matemática não fecha. Mas é isso. Tem bagulho que a gente só vai ver no valendo".

Momentos depois, Pedro Scooby disparou para Douglas Silva (33): “Só quem não vai me dar razão é você. Porque é isso, no final de tudo a gente sempre segue você. A parada dos outros não importa".

“Eu te dou razão, cara. Você está com a razão total. Eu não esperava mesmo. Peço desculpa. Até aqui a gente foi fiel. Tenho certeza que o público está vendo isso", pediu o ator de Cidade dos Homens.

Pedro Scooby tenta explicar voto em Eliezer

Na sala da casa mais vigiada do Brasil, Scooby justificou seu voto em Eliezer. “Não estou revoltado com a situação de ter votado em você. Estou revoltado com a a situação que aconteceu. Me chamaram na festa e falaram: ‘Agora a gente tem que se unir’ e eu falei: ‘Não quero’. Hoje me chamaram para conversar lá no quarto, começaram a conversar e a galera começou a dar para trás. Aí falei: ‘Tá vendo como acontece?".

O surfista ainda ressaltou que não queria votar em Laís (30), opção de voto de Arthur e DG. “Eles falaram: ‘Elas não vão votar na gente’, aí chega na hora do voto e dizem que era a Laís que a gente iria votar. Aí falei que tinha que ter outro nome e eles responderam que o combinado era não votar mais nas meninas. Eu fiquei meio assim. Na hora, tão rápido para pensar, que eu poderia ter escolhido em outra pessoa. No final, tive que desempatar entre você e Laís. Foi de um jeito que não precisava".

Vale lembrar que Gustavo (31), Brunna (30) e Paulo André estão no quinto paredão do BBB 22. Um deles deixa o confinamento na próxima terça-feira, 22.