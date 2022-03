BBB 22: Após formação do paredão, Pedro Scooby dispara para Lucas: "Eu não sou playboy"

Scooby não gosta da justificativa dada por Lucas para emparedá-lo e discute com brother em frente à todos na sala

Os ânimos ficaram exautados após a formação do paredão. Na noite de ontem, 13, Lucas Bissoli (31), o Líder da semana, indicou Pedro Scooby (33) direto à berlinda e não poupou palavras na sua justificativa de voto.



Segundo Lucas, o surfista não faz tanta questão de estar no jogo e para ele, é indiferente o prêmio do reality. Ele chegou a citar momento em que Scooby perguntou à Tadeu Schmidt (47), apresentador do programa, se era possível ele vetar a si próprio da prova do Líder. Outra situação lembrada por Lucas, foi no Jogo da Discórdia onde cada um contava "sua história" dentro do programa e o surfista colocos Paulo André (23), como seu protagonista.

O pai de Liz, Dom e Ben não gostou nada da justificativa dada pelo Líder, e foi tirar satisfações pós prgrama ao vivo: “Se coloca em um lugar de pobre coitado. E eu não sou playboy, irmão.”, disse ele. Lucas rebateu: “20 mil pode não fazer diferença para você, mas pra mim faz.”



O surfista então, fica exaltado e expõe dificuldades que já passou: “Mas a diferença é que eu já não tive o que comer. Eu conquistei sozinho tudo o que quis na minha vida”. Os brothers que estão em volta, tentam acalmar Scooby explicando que esse não é o ponto.



Lucas o parabeniza pelas conquistas e Scooby continua: “Mas você nao desmerece o que o outro tem. Você pode me achar forte no jogo e acabou”. Lucas segue justificando a indiferença do brother para com o reality: “Todo mundo tem medo de ir para o paredão, você não tem. Se sair, ta beleza. Não acho legal isso num jogo”



O surfista rebate dizendo que sempre escolheu levar a vida dessa forma, até em seus momentos de dificuldade como citou e seguiu: “Não mistura as coisas (…) Eu abri mão de muita coisa para estar aqui. Abri mão dos meus filhos, da minha família, do mundial, de vários patrocínios. Você abriu mão de que? De estar na sua casa e cursar sua faculdade?”



Lucas rebate: "Abri mão da minha avó que tem mais de 90 anos, abri mão do meu pai que vai fazer uma cirurgia de parkinson", disse ele. “Como assim só você que tem suas necessidades merece estar aqui, e o outro nao merece?” questionou Pedro Scooby. Lucas tenta amenizar a situação: “Cada um tem uma história, eu nao me coloquei nesse lugar”.



