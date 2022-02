Big Brother / Vale tudo!

BBB 22: Após formação do paredão com Brunna, Ludmilla começa mutirão para esposa e faz promessa: "Se ela ficar, eu lanço um Ludsession novo"

Ludmilla perde formação do paredão ao vivo, acorda com a notícia de Brunna no paredão e começa mutirão para esposa continuar na casa

Caras Digital Publicado em 21/02/2022, às 13h14

Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução: Instagram