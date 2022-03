BBB 22: Após formação de paredão, Jade Picon revela: ''Estou com medo''

Emparedada com Arthur Aguiar, Jade Picon comentou que está com medo da berlinda

Emparedada após atender o Big Fone, Jade Picon (20) está na berlinda pela primeira vez no BBB 22.

Após a formação do sétimo paredão do reality neste domingo, 06, a influenciadora comentou com Eliezer(32) como está se sentindo.

"Estou com medo", disse a sister. O brother então tentou encorajá-la: "Nada de medo agora. 'Vambora'". "Como ficaram meus 30 segundos?", perguntou ela.

"Ficou muito bom. Falou tudo e ainda finalizou", falou o designer. "Ai, amigo, sério, não quero sair", comentou Jade Picon. "Não vai sair, não. Se você sair, todo mundo desiste aqui", declarou Eliezer.

Ainda depois da formação de paredão, a influenciadora declarou que arranjará "encrenca" com um brother se não for eliminada.

Jade Picon enfrenta Arthur Aguiar no paredão

Após atender o Big Fone e ir direto para o paredão, Jade Picon precisou escolher alguém para ir com ela para a berlinda.

Sem "pipocar", a influenciadora escolheu seu maior desafeto na casa, o ator Arthur Aguiar (33). Com eles, Jessilane Alves (26), indicada pelo líder Pedro Scooby (33), completa a berlinda.