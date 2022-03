BBB 22: Após eliminação, Vyni revela sonho de fazer shows no Brasil todo e recebe convite de Juliette

EX-BBB explica sua relação com a comédia, confessa que gostaria viver do humor e recebe convite especial

Antes de entrar no Big Brother Brasil, Vinícius (24) já era conhecido como o "influencer de baixa renda" por meio dos seus vídeos com seu humor, tentava levar alegria à quem o assistisse e também deslanchar sua carreira como influencer.



Na noite de ontem, 15, Vyni foi o oitavo eliminado dessa edição do reality. Em paredão triplo enfrentando Gustavo Marsengo (31) e Pedro Scooby (33), ele teve 55,87% dos votos para deixar a casa.

Em sua primeira entrevista pós confinamento, ele revelou seu sonho de continuar trabalhando com o humor e também explicou como ele superou momentos difíceis por meio de sua alegria.

Segundo ele, ele não se via como uma pessoa que merecia cuidado mas que só sabia cuidar. Sempre colocando a tristeza de lado e tentando ver o lado positivo das coisas, foi daí que surgiu a ideia de dividir isso com o público em suas redes sociais: "Pegando a tristeza e colocava no bolso, pegando os problemas e colocava no bolso… Daquilo que eu sofria, dos momentos mais tristes da minha vida, sempre fazendo uma piada. Sempre pegar aquele momento mais difícil, que com certeza não é difícil só para mim, e fazer daquilo alegria. Fazer com que as pessoas que sofrem com aquilo deem risada. E daí veio a história do 'influencer de baixa renda'. Pegar a minha realidade e fazer a alegria das pessoas. E, se Deus quiser, meu sonho era poder fazer show pelo Brasil todinho", explicou ele.



Além disso, ele recebeu um convite especial da última vencedora do reality, Juliette Freire (32). Após ter declarado dentro da casa ser fã da ex-participante e ter dito que a música "tema" do relacionamento dele e Eliezer (31) ser de Juliette, "Diferença Mara", a cantora fez convite em seu Twitter para que Vyni fosse em um dos seus shows de sua turnê pelo Brasil.



