BBB 22: Após DR com Douglas Silva, Arthur Aguiar troca farpas com Jessilane: ''Nem paredão está te vendo''

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 08h30

Após a formação de mais um paredão no BBB 22, Arthur Aguiar (33) e Jessilane (26) se estranharam sobre votos no confinamento.

Na sala da casa mais vigiada do Brasil, os brothers conversavam no momento em que a sister passou pelo local e foi chamada por Pedro Scooby (33).

"Pedro, eu já estou cheia de problema", respondeu ela, brincando. Arthur, então, não deixa de cutucar a bióloga: "Você não está cheia de problema, nem vem que você não está cheia de problema, porque nem paredão está te vendo".

Da cozinha, a professora respondeu: "Não está me vendo porque vocês não votam em mim".

"É, então, a gente tem outras pessoas, pô", retrucou o marido de Maíra Cardi. "Quando eu falo que estou cheia de problema, não estou falando porque esteja. É só um jeito de falar", rebateu Jessi.

"Eu sei", afirmou o ex-Rebelde. "Não pode brincar mais?", questionou a sister. "Eu também brinquei", finalizou o brother.

Arthur Aguiar se desentende com Douglas Silva

Momentos antes, Arthur Aguiar teve uma pequena DR com seu aliado no jogo, Douglas Silva (33), por conta de estalecas.

Arthur recordou as vezes em que DG não contribuiu com muitas estalecas na hora das compras e o carioca se incomodou com o comentário. "Agora no final o DG abriu a mão e começou a dar a mais para o mercado. Mas eu lembro de uma vez, de um mercado que ele falou que não ia dar... Falei 'qual é, DG?'", disse Aguiar.

"Foi só por isso? Maior galera não tinha e estava perdendo...", rebateu Douglas. "Nesse outro que você deu, a galera continuava perdendo. Todo mundo continuava perdendo", disse Arthur. "Se eu não tivesse dado, como que seria aquela Xepa?", rebateu DG.

"Mano, eu estou te elogiando. Que agora você deu. E antes você não quis dar, pô. Porque você achava o bagulho da imunidade sério...", falou Arthur. "Não foi por causa de lance de imunidade, cara. Foi porque naquele momento estava geral de sacanagem, ninguém respeitando o lance de guardar estaleca", explicou Douglas.

Gustavo, Natália (22) e Paulo André (23) disputam a preferência do público no décimo quarto paredão do programa.