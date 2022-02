BBB 22: Após dizer que Jade Picon "quer ser a 17º de Arthur Aguiar", Maíra Cardi faz post pedindo desculpas

Esposa de Arthur Aguiar volta atrás e faz post pedindo desculpas: "Desculpa a qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida com as minhas brincadeiras"

Caras Digital Publicado em 13/02/2022, às 11h56

Após desavenças no reality da Tv Globo entre Arthur Aguiar (32) e Jade Picon (20), a esposa de Arthur, Maíra Cardi (38), fez diversos comentários sobre a empresária. Em seu stories no Instagram, a coach, influencer e ex-BBB, disse que Jade Picon era "mimada".



Outra polêmica envolvendo Jade e Maíra, foi em relação à uma publicação feita pelos administradores da conta de Jade Picon. Na ocasião, Maíra entrou na live de Léo Picon (25), irmão de Jade, pedindo que o post em que insinuavam que Arthur Aguiar sofria de "gaslighting" fosse retirado do ar sob ameaça de processo, ao lado de sua advogada.



Confira o pedido de desculpas de Maíra Cardi sobre ataques à Jade Picon

Na noite de ontem, 12, Léo Picon publicou em seu Twitter sua opinião sobre os "ataques" de Maíra Cardi à sua irmã: "Alguém que se auto intitula de coach, me chama pra almoçar em sua casa e tem um alcance de milhões de pessoas devia ter mais consciência e coerência em como se posiciona. Entender que BBB é um jogo e que as circunstâncias não devem deturpar nossos valores."



Horas depois, Maíra Cardi fez um post em seu Instagram pedindo "desculpas a qualquer pessoa que se sentiu ofendido com as minhas brincadeiras".



Até o momento, Léo Picon não se pronunciou sobre as desculpas publicada pela coach.



Confira post de desculpas de Maíra Cardi na íntegra: