BBB 22: Após discussão, Pedro Scooby tenta selar a paz entre Arthur e Gustavo: "Vamos resolver nossas diferenças"

Surfista chama os dois "brigões" para conversa e diz sobre a importância de manter o bom relacionamento dentro do confinamento

Redação Publicado em 16/03/2022, às 13h12 - Atualizado às 13h58

Depois de ter sobrevivido ao oitavo paredão da edição, ao lado de Gustavo Marsengo (31) que teve Vyni (24) como o eliminado, Pedro Scooby (33) tentou selar a paz entre os confinados.



Horas antes da eliminação de Vyni, Gustavo e Arthur Aguiar (32) se desentenderam na área externa da casa. Segundo Gustavo, Arthur não assume que cometeu um equívoco ao passar uma informação errada à Lucas Bissoli (31), que acreditou que seria opção de voto do grupo dos meninos, após ator e cantor ter comentado que seu nome surgiu como opção à ser votada, mas ele retirou.

No final da tarde, Arthur estava contando à Paulo André (23), Douglas Silva (33) e Pedro Scooby (33) o desentendimento que teve com o bacharel em Direito em relação à sua situação com Lucas. Bem no momento da conversa, Gustavo apareceu na área externa e disse para Arthur: "Quer falar alguma coisa? Fala na minha cara". O ator rebateu e eles trocaram farpas em frente ao amigos.



Na noite de ontem, 13, depois de terem comemorado a permanência na casa, Pedro chamou Gustavo e Arthur para conversarem: "A gente está convivendo aqui e não sabe por quanto tempo. Vamos resolver nossas diferenças. Vamos trocar ideia, isso não é uma parada legal. Independente de quem pense diferente, tá ligado? Melhor estar numa convivência boa", disse ele.



Pedro segue explicando que já teve desentendimento com os dois brothers, mas que é preciso deixar as diferenças de lado: "Eu já discuti com ele (Arthur), já discuti com você (Gustavo) (...) É isso, entender as diferenças e saber que no jogo é jogo...". Gustavo então, responde: "Respeito sempre vai ter". De forma sucinta, Arthur apenas diz: "É isso", respondeu ele finalizando o assunto.