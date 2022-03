BBB 22: Após discussão de sisters, Douglas Silva diz que temeu expulsão de Natália: ''Fiquei surpreso''

Douglas Silva conversou com Eslovênia e Lucas sobre a treta entre Natália e Linn da Quebrada durante festa do líder no BBB 22

O brother Douglas Silva (33) não escondeu que ficou pasmo com a treta entre as amigas Natália (23) e Linn da Quebrada (31) na madrugada desta quinta-feira, 17, durante festa no BBB 22.

Em conversa com Eslovênia (25) e Lucas (31) na sala, o ator analisou a confusão entre as duas. Natália chegou a arremessar uma das cadeiras na cozinha e chutou a porta do quarto.

"Eu não me considero o melhor amigo da Nat aqui no game. Cada um tem o seu vínculo e segue o baile... Só que, se eu externo isso com meus amigos, se rola uma repulsa com meus amigos, algo diferente está acontecendo... Não quero levantar partido de nada. Eu fiquei na minha, só queria proteger ela", comentou DG.

"Eu não me meto porque não compete a mim, mas, cara, fiquei surpreso", contou ele. "Eu tinha entrado para deixar meu casaco, e elas estavam lá discutindo, mas não pensei que chegaria a esse nível", relembrou ainda. "O que é mais difícil é as três estar naquela posição de fragilidade", acrescentou.

Eslovênia afirmou que Natália já tinha falado que estava magoada com Lina e Jessilane (26): "Ela externou pra mim antes. Ela falou as mesmas coisas que falou na discussão".

"Eu tive medo mesmo de ta lá 'confessionário', sabe? Porque isso aqui é um sonho, né? Imagina acabar tudo isso assim do nada? Bizarro", concluiu.

Paulo André conta sobre conversa que teve com Laís

Na festa do líder Lucas, Paulo André contou sobre a conversa que teve com Laís (30) mais cedo para Pedro Scooby (33) e Arthur Aguiar (33). "Ela meteu o ponto de vista dela. A troca de ideia não foi para deixar alguma coisa sanada. Segunda ela, você expôs seu ponto de vista e ficou por isso", disse o atleta. "Mas ela disse que ficou entendido e estava tudo certo", rebateu Arthur. "Não foi isso que eu entendi. Mas o bagulho vai seguir", continuou P.A. Na sequência, o marido de Maíra Cardi afirmou que a médica terá o mesmo destino dos outros confinados do Quarto Lollipop. "Vai acontecer a mesma coisa. Vai bater e vai sair", falou o ex-Rebelde.