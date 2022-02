BBB 22: Após desistência, Fernando Poli faz homenagem para o marido Tiago Abravanel

O marido de Tiago Abravanel, Fernando Poli, fez uma homenagem para o amado após a saída dele do reality

CARAS Digital Publicado em 27/02/2022, às 15h40

Neste domingo, 27, após seu marido desistir do Big Brother Brasil 22, Fernando Poli (37) fez uma homenagem para Tiago Abravanel (34) em seu Instagram.

Em uma foto do casal, o marido de Tiago escreveu: "Esta foto eu ia postar só na final, mas hoje é a sua final! Você foi brilhante, as pessoas não estão acostumadas com gente do bem! Você será sempre nosso maior campeão!! Seu coração é muito grande pra tudo isso! Amor EU TE AMO! Vem pra casa do AMOR!"

Nos comentários da postagem de Fernando, seguidores elogiaram Tiago e mandaram mensagens carinhosas para o casal! "Ahhh, que ser humano com o coração gigante", comentou uma seguidora de Fernando sobre Tiago. E outro seguidor escreveu: "Muito amor pra vocês meus queridos amigos".

Durante a tarde deste domingo, o neto de Silvio Santos apertou o botão para desistir do BBB 22. Em uma conversa entre Gustavo e Lucas (31) na festa deste sábado, 26, os participantes estimaram que 10 pessoas da casa iram votar em Tiago.

