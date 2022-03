BBB 22: Após descobrir mentira, Jade Picon dispara para Eliezer: ''Seu nariz passou pela porta, Pinóquio?''

Influenciadora Jade Picon tirou sarro de Eliezer após descobrir que o brother mentiu sobre estratégia no confinamento

Após o Jogo da Discórdia que rendeu no BBB 22 até a madrugada desta terça-feira, 08, Jade Picon (20) debochou de Eliezer (31) após revelação!

No quarto Lollipop, os brothers conversavam após concluírem que o designer mentiu sobre estratégia. Eli contou para Douglas Silva (33) que não votou nele para proteger Larissa (25), a sexta eliminada do reality. Para as sisters, Eli afirmou que não tinha contado nada, mas Douglas soltou que o empresário havia feito gesto que não tinha votado nele.

Assim que Eli entrou, Jade disparou: "Seu nariz passou pela porta, Pinóquio?!" .

"Olha o deboche!", comentou Vinicius (23). Eliezer questionou o motivo da pergunta e Laís (30) respondeu: "Porque você mentiu 300 vezes para nós. Do DG. Você falou que não tinha falado com ele".

"Mas eu não falei. E ele falou isso ao vivo para vocês. Que eu não falei", rebateu ele. "Ele falou que você falou", disse Jade Picon."Não falou", respondeu Eli.

"Então por que você virou para ele na hora da votação e fez assim?", questionou Laís. "Isso eu fiz mesmo, mas eu não falei", explicou o brother. "Então, pronto, Eli. Você mentiu, a gente ainda te ama, mas não minta mais. Assuma. Se você fez assim para ele, você contou", comentou Jade.

"Mas ele interpretou de outra forma. Eu quis contar, mas ele interpretou de outra forma", justificou o empresário.

Jade Picon discute com Arthur Aguiar no Jogo da Discórdia

Durante o Jogo da Discórdia, Jade Picon questionou se Arthur a colocaria no paredão caso atendesse o Big Fone."Se era o momento, sim, teria. Não é coragem, é questão de estratégia", respondeu o brother. "Você não teria coragem e amanhã você vai ter a resposta", retrucou a sister, fazendo menção ao resultado do próximo paredão. "Inclusive, achei seu discuso bem apelativo, também", disparou Arthur sobre Jade ter falado que vai doar todo o prêmio do programa.

Após atender Big Fone, Jade Picon disputa o sétimo paredão com Arthur Aguiar e Jessilane (26). Um deles será eliminado nesta terça-feira, 08.