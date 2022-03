BBB 22: Após brincadeiras "bobas e gostosas" com Eliezer, Linn da Quebrada pede desculpas à Natália

Lina tenta se desculpar com a amiga: "Deveria ter pensado melhor na gente"

Caras Digital Publicado em 06/03/2022, às 13h14

Na última festa de sexta-feira, 04, repercurtiu entre os brothers não só pelas atrações que se apresentaram, mas também por momentos de "climão" entre Linn da Quebrada (31), Eliezer (31), Jessilane Alves (26) e Natália Deodato (22).



O clima de tensão começou após Eliezer, Jessi e Lina dançarem na pista de forma mais "caliente": "Essas brincadeiras bobas...e gostosas!" dizia Lina. Seu affair no confinamento, Natália, não gostou do que viu e chegou a questionar o brother sobre o relacionamento que vivem e também, sobre as brincadeiras com as companheiras de casa.

Confira aqui se Natália Deodato aceitou o pedido de desculpas de Linn da Quebrada

Na tarde de hoje, 06, Lina senta na área externa com a designer de unhas e pede desculpas pela festa. Ela reafirma que foram apenas brincadeiras, mas que não queria deixar a sister magoada: "Desculpa Nat, pelo o que aconteceu na festa, eu sinto muito mesmo. Sinto que fui irresponsável. Deveria ter pensado melhor na gente, em você, em como você se sentiria, em como isso te atravessaria."



Natália seguiu em silêncio olhando para a cantora, que continua: "Na festa, bebendo, acho que perdi um pouco da noção de como isso poderia atravessar você, mesmo sendo apenas uma brincadeira. Mas uma brincadeira que afetaria a gente e que isso não valeria a pena (…) não pensei nas consequências que poderia ter tido, e tiveram."





A designer de unhas não faz nenhum comentário sobre as desculpas de Lina. Após minutos em silêncio, ela começa outro assunto, falando sobre o tempo: "Ai, que dia lindo!". A cantora então, pergunta se está tudo bem com a sister, que respode: "Eu estou tentando ficar bem, na verdade. Mas nem tanto só pelo que aconteceu, sabe? Outras coisas. Tipo a saudade da minha família... vontade de ver”, desabafou a mineira.