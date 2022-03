BBB 22: Após atritos, Lucas pede desculpas para Scooby: ''me expressei da forma errada"

Após treta com Scooby nos últimos dias, Lucas o chama para conversar e pede desculpas

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 22h08

Hoje é dia de eliminação no BBB 22! Antes da divulgação do oitavo eliminado do programa, Lucas Bissoli (31) puxou Pedro Scooby (33) para conversar e esclarecer alguns fatos que aconteceram durante a votação para o paredão de domingo, 13, e no Jogo da Discórdia de ontem, 14.

O Líder da semana, indicou Scooby direto à berlinda e não poupou palavras na sua justificativa de voto. O pai de Liz, Dom e Ben não gostou nada dos motivos dados por Lucas e foi tirar satisfações pós programa ao vivo, iniciando um atrito entre os dois.

Lucas esclarece os fatos para Scooby

Agora pouco, os dois foram para a área externa e conversaram sobre o que rolou entre eles ao longo dos últimos dias. O estudante de medicina começou pedindo perdão: "Meus sentimentos por você não mudaram, gosto muito de você, eu sei da sua história de vida. Quero pedir desculpas, porque, às vezes, eu me expressei da forma errada. Quando eu falo de indiferença, não tenho lugar para julgar... a sua forma de levar é diferente da minha".

"Eu te entendo, e eu imaginei que fosse isso, só que, o que eu acho? A galera, por querer estar muito aqui, entra no desespero. [...] Eu não acho você um pobre coitado, você fez Engenharia, Medicina, você quer dar um presente para a sua mãe...", opinou o sufista.

Depois, Scooby ainda se defendeu da acusação de ser "indiferente" no jogo. Ele explica que, na infância, não tinha muito o que comer. O surf, então, chegou para salvá-lo, permitindo, inclusive, que fosse pai aos 23 anos. "Muita gente vem pra cá porque não tinha o que fazer lá fora ou não via perspectiva de crescimento. Eu tava no topo da minha carreira [...] A partir do momento, em que eu aceitei estar aqui, (é porque) eu quis muito estar aqui", justificou.

Ao final da canversa, os brothers dizem compreender o lado um do outro. Em seguida, levantam-se e dão um abraço afetuoso.

Antes da noite de Eliminação...

Lucas pede desculpas a Pedro Scooby: "Meus sentimentos por você não mudaram, gosto muito de você, eu sei da sua história de vida. Quero pedir desculpas, porque, às vezes, eu me expressei da forma errada"



➡ https://t.co/iuTCQsxXEj#RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/m5H2He5BZv — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2022