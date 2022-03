BBB 22: Após atender o Big Fone e indicar Arthur Aguiar, Jade Picon acredita que será um paredão falso

Em conversa no quarto Lollipop, Jade Picon cria teorias após indicar Arthur ao paredão: " Será que é um paredão falso?"

Caras Digital Publicado em 06/03/2022, às 11h24

Após atender o Big Fone na noite de ontem, 05, Jade Picon (20) têm criado teorias sobre o possível paredão entre ela e Arthur Aguiar (32), que seria o embate mais esperado da edição.



No quarto Lollipop, a empresária conversa com Eliezer (31), Laís Caldas (30), Eslovênia Marques (25) e Vyni (24) e divide seu pensamento com os brothers. Ela começa citando o último Jogo da Discórdia, onde os participantes tiveram que escolher quem era o protagonista de sua hisória no reality, o antagonista, o coadjuvante e o figurante do enredo. Na ocasião, Jade Picon escolheu Arthur como seu antagonista e o ator fez o mesmo com a empresária.

Confira aqui o que Jade Picon espera do paredão com Arthur Aguiar



Para ela, a produção do programa já pensou no Jogo da Discórdia e na dinâmica do Big Fone exatamente para que quem atendesse, indicasse seu anteriormente declarado "antagonista": "O jogo da discórdia foi para você falar seu antagonista. Pra ver se quem atendesse, ia colocar seu antagonista. Tipo, vamos, é antagonista então, bora resolver".

Entretanto, seria um embate que ninguém venceria, pois seria um paredão falso: "Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que teve esse jogo para colocar o antagonista aí o Big Fone para puxar o seu antagonista. E ai será que é um paredão falso? Para um dos dois achar que venceu mas na verdade, não venceu?" , teorizou a sister. Vale lembrar, que apesar desse ser o paredão mais esperado pelo público e possivelmente pelos brothers, o embate ainda não é garantido já que um dos dois pode vencer a prova Bate e Volta e se livrar da berlinda.



Confira vídeo da teoria da empresária na íntegra: