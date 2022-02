BBB 22: Após agressão e desclassificação, Natália manda recado para Maria

Natália aproveitou o Raio-X de hoje para mandar mensagem especial para a atriz, cantora e ex-BBB Maria

Depois de reavaliar as imagens e constatarem a agressão de Maria (20) à Natália (22), a produção do reality desclassificou a atriz e cantora do programa.



Mesmo com toda polêmica, Natália Deodato usou o Raio-X de hoje, 16, para enviar uma mensagem especial à ex-sister.





"Queria mandar um abraço, todos os meus sentimentos à ela! Maria,que seu caminho seja estrelado, com muita luz e oportunidades. Que aqui tenha sido só um portal para todos as coisas boas que o universo tem reservado para você. Foi uma situação delicada, infelizmente não consegui nem me despedir”, disse ela.

A modelo e design de unhas conclui o vídeo agradecendo por ter escapado do seu terceiro paredão.

Até o momento, Maria ainda não se pronunciou em suas redes sociais.





No raio-x de hoje (16) a Naty agradeceu a ‘BadMommy Dani’ pelas orações e, disse que elas estão dando resultado. A Naty também mandou um abraço especial pra @eumaria, desejando muito sucesso, luz e amor aqui fora 🧡 #TeamNaty#BBB22 💃🏾 pic.twitter.com/Kn4Y525mxM — Natália Deodato 💃🏾 (@oficial_deodato) February 16, 2022