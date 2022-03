BBB 22: Apontado como affair de Ana Clara, Rodrigo manda recado para Laís

Ex-BBB Rodrigo Mussi participou do 'BBB - A Eliminação' com a nona eliminada do BBB 22, Laís, e seu suposto affair, Ana Clara Lima

A nona eliminada do BBB 22, Laís (30), participou do programa BBB - A Eliminação na noite de quarta-feira, 23!

Durante bate-papo com os apresentadores Ana Clara Lima (24) e Bruno De Luca (39), a médica foi surpreendida com um recado especial do segundo eliminado da edição, Rodrigo Mussi (36).

Na conversa, eles recordaram que a goiana frequentemente trocava os nomes de Gustavo (31), com quem trocou beijos na casa do BBB 22, com Rodrigo, por quem revelou interesse no confinamento.

O que chamou atenção dos espectadores foi o fato do programa ter reunido Rodrigo, Laís e Ana Clara, que é apontada como affair do ex-BBB.

"Estou feliz de te ver. Já faz um mês que eu saí da casa e você já viveu altos e baixos... Teve romance, saiu namorando", disse Rodrigo para Laís. "Namorando ainda não! Tô esperando ele [Gustavo] sair", rebateu a médica.

O gerente comercial também comentou sobre o advogado paranaense, que segue confinado no reality global. "Os dois tiveram uma p*ta química. Eu gosto do Gustavo, acho que vamos ser amigos aqui fora. Eles têm tudo para dar certo aqui fora".

Na atração, Laís deu nota 1000 para o beijo do brother Gustavo. "1000! Mais de 1000! Beija bem, beija bem! Vou parar de fazer propaganda, gente!", brincou ela.

Em seu Instagram, a equipe de Laís compartilhou um momento do programa que divertiu a web."E a nossa Maria Fifi continua online e roteando aqui fora também. Obrigada pelo entretenimento de milhões @anaclaraac e @brunodeluca!", escreveram na legenda.

Romance de Ana Clara e Rodrigo Mussi vira piada no 'Big Terapia'

O humorista Paulo Vieira, que comanda o Big Terapia no BBB 22, brincou com o suposto affair de Ana Clara Lima e Rodrigo Mussi na edição de quarta-feira, 23, que teve a participação de Laís. O comediante zoou a ex-sister ao fazer um quiz sobre Rodrigo e Gustavo. "Tá tendo um trelélé com a Ana Clara. Não soube não? O povo tá comentando e a Ana Clara nega, né? Lógico", disse ele.

Confira participação de Laís Caldas no 'BBB - A Eliminação':

