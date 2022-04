BBB 22: Apelos para a final, mimos para os finalistas e discussão entre Arthur e Paulo André; confira o resumo do dia

Apesar da tensão para a Grande Final, a produção do programa preparou uma ação patrocinada aos brothers; confira o que rolou no resumo do dia

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 20h35

É dia do último Jogo da Discórdia do BBB 22! Falta apenas um dia para a Grande Final do reality. Após a eliminação de Eliezer(31) na noite de ontem, 24, Arthur Aguiar (31), Douglas Silva (33) e Paulo André (23) se tornaram os finalistas que vão disputar o prêmio de R$1,5 milhão.

Hoje, 25, os apelos para suas torcidas começaram dentro do confessionário e ao longo da tarde, utilizando a camiseta que receberam, escrita: "Vote em mim!". Apesar da tensão, a produção do programa preparou uma ação patrocinada que presenteou pessoas próximas aos brothers.

Confira o resumo do que rolou no penútimo dia de confinamento!

Na manhã desta segunda-feira, Arthur Aguiar (33), fez um apelo ao público, durante a gravação de seu Raio-X.

“Que loucura! Estou na Final, vote em mim, gente! Eu não tenho nem como agradecer, eu estou muito feliz. Realmente não imaginei estar nessa posição [...] Chegou a hora de a gente coroar toda essa trajetória e levar esse prêmio para casa. Votem muito, gente, votem sem dó!!!”, pediu Arthur no confessionário do BBB 22.

Querem um incentivo para votar? Olhem a felicidade que ele está por ter chegado na final 🥺💛



Vamos dar o nosso máximo por ele! Ele confia muito na gente! Contamos com TODOS vocês! #ArthurCampeãopic.twitter.com/XIq20VhsKT — Arthur Aguiar ✨🍞♠️ (@Aguiarthur) April 25, 2022

Em seu Raio-X, Douglas Silva (33) abriu o coração e se mostrou confiante em conversa com os seus fãs e todos aqueles que torcem por ele.

“Não é que eu estou mesmo, gente?! Sem acreditar nisso! Eu estou na Final, eu consegui! Eu disse que conseguiria, eu consegui. Eu só quero agradecer. Gente, vamos votar, quero ser campeão disso aqui. Pode largar o voto, amassando!”, disparou o brother com seu habitual sorriso no rosto.

Caiu a ficha de Paulo André

Paulo André (23) já estava garantido na final, mas afirmou, em seu Raio-X, que sua ficha só caiu ontem, 24.

"Eu estou muito feliz em estar indo para a final com duas pessoas que eu comecei a considerar como irmãos aqui dentro. Estou muito feliz em estar na final com eles. Mas ó, sou finalista do 'BBB 22'. Larga voto em mim! Se for possível, pô, fica 24 horas largando voto em mim. Esse é o momento de largar voto no P.A", disse o atleta.

🎥 RAIO-X DO PA | (25.04)



O Paulo já mandou o recado: “LARGA VOTO NO PA” e pediu para vocês não desistirem!! VAMOS QUE VAMOS!#PACAMPEAO#TeamPApic.twitter.com/BdtB8Qp2gE — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) April 25, 2022

Mimos para os finalistas

Em uma ação, os finalistas foram orientados a escolherem presentes e montarem kits com os produtos de beleza. No final, tinham que destinar os presentes à pessoas próximas e explicar o porquê da escolha.

A surpresa maior foi quando eles descobriram que a voz misteriosa era da Dani Calabresa (40). "Ela deve ter zoado muito a gente", brincou Paulo André imitando a voz da humorista.

Em seguida, eles também assistiram, em um telão, um clipe de fotos com a família. "Que irado", comentou Douglas Silva.

Discussão entre os brothers

Após a ação, os brothers entraram na casa se estranhando e Arthur comentou com D.G: "Sabe qual o problema do P.A? Ele zoa todo mundo, mas ninguém pode zoar ele".

"Você que é assim!", respondeu o atleta na mesma hora. Em suguida, ainda disse: "Você leva o 'bagulho' para um 'bagulho' nada a ver mano". "A gente estava brincando mano! Você acha que alguém falou sério?!", questionou Arthur, citando o outro colega: "O D.G riu da mesma coisa!"

"Foi engraçado", admitiu D.G. A discussão continuou e Arthur ainda disse: "Ele zoa o tempo inteiro, mas se zoar ele, ele não gosta".

Arthur Aguiar: "Sabe qual o problema do PA? Ele zoa todo mundo, mas ninguém pode zoar ele"

Paulo André: "Você que é assim!"



➡️ https://t.co/Vy2IlKdGNr#BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/pP1EdicucI — Big Brother Brasil (@bbb) April 25, 2022