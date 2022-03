BBB 22: Apagão de Scooby, novo visual dos brothers e comilança pesando na consciência de Arthur; confira o que rolou

Após formação de paredão, os brothers passaram a especular as próximas votações, mas fatos engraçados descontraíram a casa

Hoje é dia de Jogo da Discórdia no BBB 22! Os brothers, ainda com a cabeça na formação do nono paredão do reality, passaram a especular o que poderia acontecer nas próximas votações e desabafaram sobre as indicações de ontem, 20. Para descontrair, Pedro Scooby (33)dando "tela azul", brothers mudando o visual e a comilança pesando na consciência de Arthur Aguiar (33) divertiram o público.

Para não perder nada do que rolou na casa mais vigiada do Brasil, confira os destaques com a gente!

Na berlinda com Laís (30) e Douglas Silva (33), Eliezer (31) surpreendeu Linn da Quebrada (31) ao comentar dela no reality show da TV Globo:"É... A gente sabe que se tem Líder e Anjo na mão, a gente consegue mudar um pouco a configuração para chegar no Top 10, Top 5, Top 8... Se eles ficarem juntos até o final, sempre serão entre eles. Eu saindo a próxima da lista é você. Não acho que eles vão ter pena de colocar você, Natália e Jessi!".

"Talvez coloquem eu e a Eslô. E Lucas...", respondeu a cantora do time Camarote que também está com receio de sair e deixar o jogo do BBB 22 nas próximas semanas.

Pedro Scooby (33), que já tem como marca registrada seus 'apagões' no confinamento, surgiu olhando para o nada mais uma vez. Na madrugada desta segunda-feira, 21, o brother desligou e esqueceu tudo a sua volta após a formação do nono paredão do programa, que conta com Laís (30), Douglas Silva (33) e Eliezer (31).

Na cozinha, Scooby travou e, no momento, DG cantava a canção Because I Got High, do rapper estadunidense Afroman, que embala os momentos descontraídos do surfista nas edições do programa.

Na tarde de hoje, Natália Deodato (22) perguntou como Douglas Silva estava se sentindo para enfrentar o nono paredão do programa."O coração está de boa, né. Mas sempre preocupado, a cabeça preocupada. É Paredão, né? Não tem como relaxar. Tipo, estou conformado com a situação, mas sair, eu não quero não. Um Paredão em que tem dois amigos, e vai ter lance de torcida se juntar. Fico sempre preocupado", respondeu ele.

O ator ainda comentou que que deixou os administradores de suas redes sociais avisados que ele não gostaria que fizessem campanhas para um dos participantes saírem e sim, mostrarem apoio pedindo para alguém ficar.

Natália: "Como é que está o coração?".

Douglas Silva: "O coração está de boa, né. Mas sempre preocupado, a cabeça preocupada. É Paredão, né? Não tem como relaxar(...)"



O ator e cantor Arthur Aguiar (33) resolveu inovar o penteado e mudou o look na casa do BBB 22 no início desta nova semana.

O famoso que tem uma legião de fãs que torcem pela vitória dele na atração passou a máquina nos cabelos e adotou um visual com os fios bem curtinhos.

Pesou na Consciência

Enquanto Arthur Aguiar comia pizza no cinema do líder, Pedro Scooby (33) comentou que a LIfe Coach, Maíra Cardi (38), deve estar chorando da comilança de seu marido.

Em seguida, foi Paulo André quem citou Maíra, dizendo que a série "Ilha da Fantasia", a atração escolhida para o cinema do líder, tem a ver com a esposa de Arthur. O ator concordou com o atleta, e disse: "A Maíra faz exatamente isso... ela [entra na sua cabeça] vira a chave. Ela faz descobrir de fato o que é o seu buraco emocional que você desconta aqui. Ela sabe que eu estou comendo para caramba aqui porque deve estar difícil pra mim emocionalmente..."